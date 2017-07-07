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شرطة هامبورج تطلب دعما من الولايات الأخرى لمواجهة احتجاجات قمة العشرين

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مصراوي Masrawy

شرطة هامبورج تطلب دعما من الولايات الأخرى لمواجهة احتجاجات قمة العشرين

01:13 م الجمعة 07 يوليو 2017

شرطة هامبورج تطلب دعما من الولايات الأخرى لمواجهة احتجاجات قمة العشرين

تظاهرات بألمانيا

هامبورج، ألمانيا (د ب أ)
طلبت شرطة ولاية هامبورج الألمانية، اليوم الجمعة، مزيدا من القوات من ولايات اتحادية أخرى، نظرا لأعمال الشغب الهائلة في المنطقة المحيطة بموقع انعقاد قمة مجموعة العشرين "جي20" التي تنطلق اليوم الجمعة.

وقال متحدث باسم الشرطة أن هذا الطلب جاء بسبب "كثير من الجرائم التي تحدث بالتوازي مع القمة".

ولم تكشف الشرطة عن العدد الذي طلبته بالتحديد من أفراد شرطة إضافيين.

يشار إلى أنه قد تم نشر نحو 19الف شرطي لتأمين القمة ، مدعومين بمروحيات ومدافع مياه.

كانت الشرطة الألمانية أعلنت في وقت سابق اليوم أن 111 شرطيا أصيبوا خلال الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدينة هامبورج مساء أمس الخميس قبيل بدء قمة مجموعة العشرين.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه تم القبض على 29 شخصا للاشتباه في تورطهم في أعمال عنف، واحتجاز 15 آخرين لفترة مؤقتة.

وتواصلت اليوم الاحتجاجات العنيفة في أنحاء متفرقة من هامبورج، التي تحتضن فعاليات قمة مجموعة العشرين.

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