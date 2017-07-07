تجديد حبس المتهم بقتل جدته بغرض سرقتها في عين شمس

كتب – محمود السعيد:

قررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، اليوم الجمعة، تجديد حبس عاطل 15 يوما بتهمة قتل جدته –أردنية الجنسية- خنقًا داخل شقتها بمنطقة عين شمس.

واستعجلت النيابة برئاسة المستشار إسلام الجوهري، تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

أوضحت مناظرة المستشار أحمد عاصي، وكيل النائب العام، أن الجثة للمجني عليها "هدية.م"، 85 سنة، ومسجاة على وجهها بأرضية غرفة النوم وترتدي ملابسها كاملة ولا توجد بها إصابات ظاهرية، وقُتلت نتيجة اسفكسيا الخنق وفق الآثار الظاهرة على رقبتها.

وكشفت تحقيقات النيابة بإشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول، عن قيام المتهم "م.ز"، عاطل، يوم الحادث بالتهجّم عليها ودفعها على الأرض وقام بخنقها حتى تأكد من وفاتها، وبعدها سرق بعض الأموال وهاتف محمول.

اعترف المتهم في التحقيقات بقيامه بسرقة المجني عليها بسبب مروره بضائقة مالية، وأنه لم يقصد قتلها، لكنه خشي من افتضاح أمره.