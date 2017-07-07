أخبار عاجلة

Media On - خالد طلعت: حارس مرمى برشلونة لا يتحمل الأهداف بمفرده والدفاع مشترك معه -
"تضامن النواب": زيارة ميدانية لدور الأيتام في الإجازة البرلمانية -
داعش رداعلى التفجيرالانتحاري بغزة: حماس تحصد ثمار قتلها لعناصرنا -
بعد 20 عاما على «تايتنك».. بطلا الفيلم يثيران الجدل بظهورهما معًا في فرنسا -
القبض على شخصين لتزويرهما عقود بشراء أرض بمساحة 60 فدانا في الأقصر -
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط توترات حدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون -
Media On - خالد طلعت: ريال مدريد استحق اللقب بكل جدارة -
الصحة: إغلاق عيادة خاصة تجرى عملية نقل كلى بمنطقة أبو النمرس -
قائد عسكري إيراني: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

برلماني يحذر من استمرار عدم صرف رواتب 6 آلاف عامل بوزارة الزراعة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

برلماني يحذر من استمرار عدم صرف رواتب 6 آلاف عامل بوزارة الزراعة

01:06 م الجمعة 07 يوليو 2017

برلماني يحذر من استمرار عدم صرف رواتب 6 آلاف عامل بوزارة الزراعة

النائب فخري طايل

كتب - أحمد علي:

حذَّر النائب فخري طايل، عضو مجلس النواب، من استمرار عدم صرف مرتبات وأجور أكثر من 6 آلاف من العاملين بقطاع الزراعة الألية التابعين لمركز البحوث الزراعية على مستوى الجمهورية.

وقال النائب في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور عبد المنعم البنّا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ "هؤلاء العاملين لم يحصلوا على مستحقاتهم وأجورهم ومرتباتهم عن شهرى مايو ويونيو الماضيين"، مؤكدًا أنهم وأسرهم لم يشعروا بأيام شهر رمضان ولم يشعروا بفرحة عيد الأضحى.

وطالب "طايل" الحكومة، بالإسراع في تدبير الموارد المالية لصرف مرتب شهري مايو ويونيو لهؤلاء العاملين، متسائلا عن الأسباب الحقيقية التي جعلت الحكومة لا تصرف مستحقات هؤلاء العاملين لمدة شهرين كاملين في الوقت الذي يحصل فيه جميع العاملين بمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية على رواتبهم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • النبَّا: تطبيق نظام الزراعة التعاقدية على محصول الذرة لتقييم التجربة

    النبَّا: تطبيق نظام الزراعة التعاقدية على محصول الذرة لتقييم التجربة

    أخبار
  • رئيس

    رئيس "النواب" خلال لقاء وفد ياباني: نتطلع لزيادة المشروعات التنموية

    أخبار
  • عبدالعال يلتقي رئيس الوزراء للتهنئة بانتهاء دور الانعقاد الثاني

    عبدالعال يلتقي رئيس الوزراء للتهنئة بانتهاء دور الانعقاد الثاني

    أخبار
  • طلب إحاطة يطالب الحكومة بإنقاذ مواطني تلا المنوفية من مقلب كبير للقمامة

    طلب إحاطة يطالب الحكومة بإنقاذ مواطني تلا المنوفية من مقلب كبير للقمامة

    أخبار

إعلان

54da0dbf9d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية

الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين

الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين