برلماني يحذر من استمرار عدم صرف رواتب 6 آلاف عامل بوزارة الزراعة

كتب - أحمد علي:

حذَّر النائب فخري طايل، عضو مجلس النواب، الحكومة من استمرار عدم صرف مرتبات وأجور أكثر من 6 آلاف من العاملين بقطاع الزراعة الألية التابعين لمركز البحوث الزراعية على مستوى الجمهورية.

وقال النائب في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور عبد المنعم البنّا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ "هؤلاء العاملين لم يحصلوا على مستحقاتهم وأجورهم ومرتباتهم عن شهرى مايو ويونيو الماضيين"، مؤكدًا أنهم وأسرهم لم يشعروا بأيام شهر رمضان ولم يشعروا بفرحة عيد الأضحى.

وطالب "طايل" الحكومة، بالإسراع في تدبير الموارد المالية لصرف مرتب شهري مايو ويونيو لهؤلاء العاملين، متسائلا عن الأسباب الحقيقية التي جعلت الحكومة لا تصرف مستحقات هؤلاء العاملين لمدة شهرين كاملين في الوقت الذي يحصل فيه جميع العاملين بمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية على رواتبهم.