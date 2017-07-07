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"مميش": السفن القطرية ممنوعة من مياهنا الإقليمية وليس قناة السويس

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مصراوي Masrawy

"مميش": السفن القطرية ممنوعة من مياهنا الإقليمية وليس قناة السويس

01:14 م الجمعة 07 يوليو 2017

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، أن المنطقة الاقتصادية للقناة والموانئ التابعة لها ملتزمة بتنفيذ قرارات منع السفن القطرية من المرور في هذه الموانئ أو دخولها، حرصًا على الأمن القومي المصري.

وأكد "مميش"، في بيان إعلامى له، أن أية قرارات صادرة من الدولة المصرية بشأن هذا الأمر يسري على جميع الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية، لأنها مياه إقليمية تحكمها الدولة المصرية في مرور السفن من عدمه.

وأوضح "مميش" أن القرار لا يسري على قناة السويس، لأنه "وفقًا لاتفاقية القسطنطينية لسنة 1869، فإن هيئة قناة السويس ملتزمة بالاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها الدولة المصرية، والقناة مجرى ملاحي عالمي لا يجوز إغلاقه أمام حركة السفن العابرة".

وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن السفن القطرية المارة بموانئ المنطقة ليست حاملات بضائع كبيرة أو سفن تقوم بالتراكي داخل الموانئ المصرية، أما ماتمر بالمجرى الملاحي بقناة السويس هي سفن غاز ولا يمكن منع عبورها.

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