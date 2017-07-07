عماد: تمويل ميزانية الصحة من أسعار السجائر والمصانع المضرة بالبيئة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، إن مصر كانت وستظل هي الشقيقة الكبرى للأخوة العرب، مؤكدًا أن اقتصاديات الصحة هي أحد فروع علم الاقتصاد الذي يبحث فيه كيفية تطبيق أدوات علم الاقتصاد على قضايا الرعاية الصحية.

ولفت عماد إلى أن هناك افتراضات خاصة باقتصاديات الرعاية الصحية التي تجعلها مختلفة عن اقتصاديات الصناعات الأخرى، وهى أن تلك الاقتصاديات تدخل في ما يتلقاه المرضى من رعاية طبية، كما تدخل نتائج العلاج والمشاكل الصحية كجزء فى تحليل اقتصاديات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى المنشآت الطبية بما فيها من إنشاءات أي بنية تحتية في هذا التحليل الاقتصادى علما بأنه يوجد العديد من المنشأت الطبية التى لا تهدف للربح، وتحدد أسعارها على التكلفة فقط.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير أثناء مشاركته بالملتقى الصحى الاقتصادى لاتحاد المستشفيات العربية المنعقد فى بيروت برعاية الرئيس ميشال عون رئيس جمهورية لبنان، وبحضور الدكتور غسان حاصبانى، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير صحة لبنان، والدكتور محمد عبد الله رئيس اتحاد المستشفيات العربية، والدكتور محمود فكرى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية، و الدكتور توفيق خوجه، امين عام اتحاد المستشفيات العربية.

شاهد أيضا

وأوضح وزير الصحة أن علم اقتصاديات الصحة يفيد فى تحليل القضايا والمشكلات الخاصة بقطاع الخدمات الطبية، والتخطيط فى قطاع صناعة الدواء كما يمكن أن نستعين من اقتصاديات الصحة فى تقييم التشريعات والأنظمة الصحية فى المجالات الخاصة بالرعاية الصحية والمرتبطة ببعضها مثل سوق القوى العاملة الصحية، سوق التعليم الصحى بكل مستوياته، سوق المرافق الصحية بكل درجاتها .

وتابع عماد أن التأمين الصحي يمثل أهمية كبرى بالنسبة لقطاع الخدمات الصحية، وهو يقوم أساسًا على التحليل الإكتواري لاقتصاديات الصحة من عدد أو نسبة التغطية على المجتمع وحجم الخدمات الطبية التى تقدم، ونسبة مشاركة الأفراد فى نظام التأمين الصحى.

وأشار وزير الصحة إلى أن كل هذا يكون تحت غطاء من تحليل اقتصاديات الصحة بصفة عامة، كما أن الاقتصاد الصحى يشمل مصادر التمويل التى تعتمد عليها الأنظمة المختلفة فى تمويل الرعاية الصحية، إما أن تكون من موازنة الدولة أو اشتراكات المؤمن عليهم أو من مصادر أخرى وعلى سبيل المثال لا الحصر أى نسبة تحصيل من أسعار السجائر، أو نسبة تحصيل من مصانع الأسمنت أو الرخام، أو أي مصنع تكون أبخرته تضر بالصحة بصفة عامة .