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فيديو.. الأرصاد: طقس اليوم حار رطب.. والقاهرة تسجل 37 درجة

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فيديو.. الأرصاد: طقس اليوم حار رطب.. والقاهرة تسجل 37 درجة فيديو.. الأرصاد: طقس اليوم حار رطب.. والقاهرة تسجل 37 درجة

التحرير

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قال أحمد فاروق، مدير مركز التحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة على القاهرة تسجل اليوم 37 درجة، وعلى السواحل الشمالية 33 درجة، وجنوب الصعيد 39 درجة.

وأضاف فاروق، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا "، المذاع على التليفزيون المصري، أن "هناك ارتفاعا في معدلات الرطوبة؛ مما يعطي شعورًا بالحرارة".

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة: العظمى 37 والصغرى 24، الإسكندرية: 30/24، مرسى مطروح: 22/29، بورسعيد: 30/ 25، شرم الشيخ: 36/ 28، سانت كاترين 30/ 16، طابا: 39/ 26، الغردقة: 36/ 28، الأقصر: 39/ 26، أسوان: 41/ 26".

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ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة: العظمى 37 والصغرى 24، الإسكندرية: 30/24، مرسى مطروح: 22/29، بورسعيد: 30/ 25، شرم الشيخ: 36/ 28، سانت كاترين: 30/ 16، طابا: 39/ 26، الغردقة: 36/ 28، الأقصر: 39/ 26، أسوان: 41/ 26.

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التحرير

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