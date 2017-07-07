بالصور.. مرور القاهرة يناشد السائقين الابتعاد عن كوبري أكتوبر

كتب - فتحي سليمان:

طالبت الإدارة العامة لمرور القاهرة، قائدي السيارات بالابتعاد عن كوبري أكتوبر بمنطقة الوصلة المعلقة اتجاه رمسيس، نظرا لوجود إصلاحات لـ 3 فواصل معدنية، والتي تسببت في ظهور كثافات مرورية أعلى الكوبري بسبب الأعمال.

ووضعت إدارة مرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء متولي مدير المرور، طرق بديلة للمتجه من مدينة نصر، وصولا إلى رمسيس، بتخفيف الأحمال عن منطقة الأعمال بالوصلة المعلقة والتوجه للمسطحات الأرضية برئاسة اللواء علاء متولي، مدير المرور، وشارع رمسيس ونفق الأزهر ولطفى السيد من العباسية و صلاح سالم اتجاه السيدة عائشة والابتعاد عن منطقة الأعمال والإصلاحات.

كانت الإدارة العامة لمرور القاهرة، أعلنت عن أعمال إصلاحات لـ 3 فواصل معدنية أعلى كوبري أكتوبر بالتنسيق مع شركة المقاولون العرب، وسوف تنتهى الساعة 6 صباح الأحد المقبل، وتم إجراء غلق جزئي للطريق مع وضع الحواجز الحديدية بالمكان لإرشاد المواطنين لتفادى منطقة الأعمال مع تدعيم القوات بالمعدات اللازمة لإصلاح فواصل معدنية أعلى الوصلة المعلقة للمتجه إلى رمسيس منعًا لحوادث الطرق.