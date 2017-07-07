فض مشاجرة بين شباب قريتين والقبض على 28 شخصا ببني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

فضت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، اليوم الجمعة، مشاجرة بالطوب والعصي، بين عدد من شباب قريتي باها، وبلفيا بمركز بني سويف، وألقت القبض على 28 شخصًا من الطرفين لفحصهم.

ونشبت مشاجرة بين 6 من شباب قرية بلفيا، وشباب من قرية باها، بعدد مشادات كلامية تطورت لاشتباكات بالعصي والشوم، تجمع على إثرها أهالي قرية باها، واحتجزوا شباب قرية بلفيا، وتعدوا عليهم بالضرب.

وانتقل الرائد أحمد عبداللطيف، رئيس مباحث مركز بني سويف، على رأس قوة أمنية إلى قرية باها حيث تمكن من فض المشاجرة وضبط 28 من الطرفين.

وتبين من التحريات الأولية أن 6 من شباب قرية بلفيا، توجهوا إلى قرية باها للبحث عن دراجة بخارية إلا أن خلافًا مع أحد الأهالي بسبب أولوية المرور، تطور إلى مشادات كلامية وتشابك بالأيدي قبل أن يخرج أهالي قرية باها، للاعتداء على شباب قرية بليفيا، واحتجازهم داخل القرية، قبل أن تتدخل قوات الشرطة، وتفض المشاجرة، وتصطحب أطراف المشاجرة إلى مركز بني سويف.