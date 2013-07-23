ماذا قالت يسرا عن شعرها لجو رعد؟

أطلّت النجمة يسرا منذ يومين على برنامج نيشان انا والعسل بجزئه الثاني، حيث تألقت بفستان أسود ناعم وبسيط ومكياج خفيف مع لون شعر رائج جداً بتوقيع المزّين جو رعد حيث أتقن اختياره لها بالـ Dip Dye الموضة العالميّة وهي عبارة عن صبغ الشعر بلونين غامق من الاعلى وفاتح من أطرافه. وبعد اتصال مع جو اخبرنا انه لا يرى يسرا سوى باللون الأشقر لأنه يليق بها وتعودنا عليها. مع هذا أحببت أن أكسر الروتين اللوني في شعرها مع الحفاظ على درجة الاشقر فيه . هذه النتيجة التي ظهرت صدمت جمهور يسرا وزادت دقة وخبرة على أرشيف رعد. لكن ماذا قالت يسرا لجو بعد الحلقة وبعد عودتها إلى مصر؟ ارسلت يسرا رسالة نصية إلى جو رعد قالت فيها " تسلم إيديك يا جو كل الناس طايرين بشعري ميل ميرسي" يسرا. يذكر ان مكياجها كان من توقيع أحمد الأسير. فما رأيك بجمال يسرا وإطلالتها الجديدة؟