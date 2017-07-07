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متظاهرو مجموعة العشرين يهاجمون حراس أمنيين في فندق "بارك حياة"

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مصراوي Masrawy

متظاهرو مجموعة العشرين يهاجمون حراس أمنيين في فندق "بارك حياة"

12:03 م الجمعة 07 يوليو 2017

تظاهرات فى المانيا

هامبورج - (د ب أ):

ذكرت الشرطة الالمانية أن متظاهري مجموعة العشرين هاجموا حراس الامن في فندق "بارك حياة"، دون الادلاء بمزيد من التفاصيل.

ويقع فندق"بارك حياة" وسط هامبورج ويستضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، ورئيس الوزراء الاسترالي، مالكولم تورنبول.

وتواصلت اليوم الاحتجاجات العنيفة في أنحاء متفرقة من هامبورج، التي شهدت أمس الخميس أعمال عنف خلال مظاهرة مسماه "مرحبا بكم في الجحيم".

وحاول مئات المتظاهرين صباح اليوم التسلل إلى منطقة انعقاد القمة المشددة أمنيا لعرقلة مسار القمة.

واضرم محتجون النار في سيارات بأماكن متفرقة في المدينة، كما أغلق متظاهرون أحد الطرق التي قد يسير فيها وفد الرئيس الأمريكي خلال التوجه إلى مقر انعقاد القمة، إلا أن الشرطة تمكنت من تفريقهم باستخدام خراطيم المياه.

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