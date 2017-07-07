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"سرق حق إخوته في الميراث".. فقتله أبوه طعنًا بسكين في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

"سرق حق إخوته في الميراث".. فقتله أبوه طعنًا بسكين في الإسكندرية

12:03 م الجمعة 07 يوليو 2017

الإسكندرية – محمد عامر:

أنهى مزارع حياة نجله بطعنة قاتلة بسكين في البطن، خلال مشاجرة بينهما بقرية "10/8" بمنطقة أبيس شرقي الإسكندرية، لاستيلاء المجنى عليه على قطعة أرض ملك والده وبيعها دون إعطاء باقى أشقائه نصيبهم.

تلقى قسم شرطة محرم بك بلاغًا من الأهالي، بوجود شخص فى حالة إعياء شديد ومصاب بجرح طعني نافذ في البطن بالقرية سالفة الذكر بمنطقة أبيس، فانتقل ضباط مباحث القسم لموقع الحادث.

وتبين حدوث مشاجرة بين "أ.م.أ" 56 عامًا، مزارع، مصاب بجرح طعني بالجانب الأيمن من البطن وتوفى، ووالده "م.أ.م" 82 عامًا، مزارع، لاستيلاء الأولى على قطعة أرض ملك والده وبيعها دون إعطاء باقى أشقائه نصيبهم فى بيع قطعة الأرض.

وكشفت التحريات حدثت مشادة كلامية بين الابن ووالده تطورت إلى مشاجرة طعن فيها الثاني الأول بسكين كانت بحوزته، ما أدى لإصابته التي أودت بحياته.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم بمساعدة الأهالي من ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم فى الحادث.

نقل سيارة إسعاف الجثة للمشرحة، وحُرر محضر الواقعة بقسم شرطة محرم بك، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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