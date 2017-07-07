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الأرصاد: ارتفاع جديد في درجات الحرارة غدًا.. والعظمى بالقاهرة 37

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مصراوي Masrawy

الأرصاد: ارتفاع جديد في درجات الحرارة غدًا.. والعظمى بالقاهرة 37

11:56 ص الجمعة 07 يوليو 2017

الأرصاد: ارتفاع جديد في درجات الحرارة غدًا.. والعظمى بالقاهرة 37

درجات الحرارة

كتبت - مادي غيث:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدًا السبت، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء وعلى البحرين المتوسط والأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، فهي معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج على البحرين ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:

الصغرى العظمى 

القاهرة 25 37

الإسكندرية 24 31

مطروح 23 31

بورسعيد 25 32

دمياط 24 32

بلطيم 24 33

الإسماعيلية 21 38

السويس 22 38

العريش 24 33

نخل 20 35

طابا 22 35

الطور 26 36

مرسى علم 29 35

الغردقة 29 37

شرم الشيخ 29 38

رفح 23 32

كاترين 20 33

سيوة 23 37

المنيا 24 37

الفيوم 24 37

رأس سدر 24 37

أبوسمبل 25 38

وسط الدلتا 24 35

أسيوط 24 37

سوهاج 25 37

الأقصر 25 38

أسوان 27 39

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