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وزير الصحة: التأمين الصحي يمثل أهمية كبرى لقطاع الخدمات الصحية

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مصراوي Masrawy

وزير الصحة: التأمين الصحي يمثل أهمية كبرى لقطاع الخدمات الصحية

11:56 ص الجمعة 07 يوليو 2017

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كتب - أحمد جمعة:
ألقى الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، اليوم الجمعة، كلمة بالملتقى الصحي الاقتصادي لاتحاد المستشفيات العربية المنعقد في بيروت برعاية الرئيس ميشال عون رئيس جمهورية لبنان.

وقال وزير الصحة إن "اقتصاديات الصحة هي إحدى فروع علم الاقتصاد الذي يبحث فيه كيفية تطبيق أدوات علم الاقتصاد على قضايا الرعاية الصحية"، لافتًا إلى أن هناك افتراضات خاصة باقتصاديات الرعاية الصحية التي تجعلها مختلفة عن اقتصاديات الصناعات الأخرى، وهى أن تلك الاقتصاديات تدخل في ما يتلقاه المرضى من رعاية طبية، كما تدخل نتائج العلاج والمشاكل الصحية كجزء في تحليل اقتصاديات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى المنشأت الطبية بما فيها من إنشاءات أي بنية تحتية في هذا التحليل الاقتصادي علما بأنه يوجد العديد من المنشأت الطبية التي لا تهدف للربح، وتحدد أسعارها على التكلفة فقط.

وأضاف أن "علم اقتصاديات الصحة يفيد في تحليل القضايا والمشكلات الخاصة بقطاع الخدمات الطبية، والتخطيط في قطاع صناعة الدواء كما يمكن أن نستعين من اقتصاديات الصحة في تقييم التشريعات والأنظمة الصحية في المجالات الخاصة بالرعاية الصحية والمرتبطة ببعضها مثل (سوق القوى العاملة الصحية، سوق التعليم الصحي بكل مستوياته، سوق المرافق الصحية بكل درجاتها).

وأكد وزير الصحة أن التأمين الصحي يمثل أهمية كبرى بالنسبة لقطاع الخدمات الصحية، وهوّ يقوم أساسًا على التحليل الإكتواري لاقتصاديات الصحة من عدد أو نسبة التغطية على المجتمع وحجم الخدمات الطبية التي تُقدم، ونسبة مشاركة الأفراد في نظام التأمين الصحي.

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