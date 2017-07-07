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«كلوب»: محمد صلاح مذهل وسيضيف الكثير لليفربول

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«كلوب»: محمد صلاح مذهل وسيضيف الكثير لليفربول «كلوب»: محمد صلاح مذهل وسيضيف الكثير لليفربول

التحرير

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أشاد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بالدولي المصري، محمد صلاح، المنتقل حديثًا للريدز، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته لصحيفة «ليفربول إيكو»، اليوم الجمعة.

وكان قد أعلن ليفربول، عن تعاقده مع محمد صلاح، جناح فريق روما الإيطالي، مقابل مبلغ مالي وصل إلى 39 مليون جنيه إسترليني بعقد يمتد إلى 5 سنوات، يتلقى خلالهم الدولي المصري أجرًا أسبوعيًا يقدر بـ90 ألف جنيه إسترليني، ليصبح الأغلى في تاريخ العرب وتاريخ قلعة الريدز، وليكون العربي الثالث مع الليفر بعد الثنائي المغربي نبيل الزهر وأسامة السعيدي. 

وقال يورجن كلوب: "محمد صلاح لاعب رائع و يمتلك السرعة، في نهاية الموسم الماضي قلت بأنني سأطور بعض الأمور والسرعة من ضمن هذه الأمور".

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واختتم المدير الفني لفريق ليفربول: "محمد صلاح يستطيع صناعة الفرص و إنهاء الهجمات بشكل رائع، بالإضافة للسرعة التي يمتلكها سيضيف لنا الكثير من القوة في الهجوم، صلاح لاعب مذهل أنا حقًا أتطلع للعمل معه".

الجدير بالذكر أن الأرقام تشير إلى أن محمد صلاح يتفوق على ثلاثي ليفربول «البرازيليين روبرتو فيرمينو وفيليب كوتينيو، والسنغالي ساديو ماني» خلال مباريات الدوري «البريميرليج - الكالتشيو» منذ أغسطس 2015. (طالع التفاصيل)

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التحرير

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