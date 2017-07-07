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ضبط لص حاول سرقة "معاش" موظف داخل مسجد في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

ضبط لص حاول سرقة "معاش" موظف داخل مسجد في الإسكندرية

11:43 ص الجمعة 07 يوليه 2017

الإسكندرية – محمد عامر:

ضبط أهالي منطقة الرمل فى الإسكندرية، اليوم الجمعة، عاطلًا، في أثناء محاولته سرقة موظف بالمعاش، والتعدي عليه بـ"شاكوش" داخل مسجد الوفاء بشارع أحمد أبو سليمان شرقي المدينة.

وتبين من التحريات تعقب المتهم "ش.ك.ح" 36 عامًا، عاطل المجني عليه "أ.م.ع" 80 عاما، موظف بالمعاش، مقيم شارع أحمد أبو سليمان،، عقب خروجه من مكتب بريد "أبو سرحة" بعد صرفه المعاش الخاص به وحتى دخوله المسجد المشار إليه، محاولًا سرقته والتعدى عليه بـ"شاكوش" بحوزته.

وتلقى قسم شرطة ثانٍ الرمل إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بضبط لصًا داخل مسجد الوفاء، في شارع أحمد أبو سليمان، بدائرة القسم، فانتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ.

وضبط الأهالي والمصلون بالمسجد اللص بعدما استغاث المجنى عليه بهما، وضبط بحوزة المتهم الشاكوش وحقيبة صغيرة داخلها سكين صغير الحجم وبعض المتعلقات الشخصية.

اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وأضاف بتعدي الأهالي عليه بالضرب محدثين إصابته بجروح وكدمات بالوجه أثناء ضبطه.

حُرر محضرٌ بالواقعة بقسم شرطة ثان الرمل، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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