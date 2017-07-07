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السيطرة على حريق في 3 منازل دون خسائر بشرية بسوهاج

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مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق في 3 منازل دون خسائر بشرية بسوهاج

11:37 ص الجمعة 07 يوليه 2017

السيطرة على حريق في 3 منازل دون خسائر بشرية بسوهاج

حريق في 3 منازل

سوهاج – عمار عبدالواحد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، اليوم الجمعة، على حريق نشب في 3 منازل بقرية بني هلال التابعة لمركز المراغة، شمال المحافظة دون خسائر أو إصابات بشرية.

وتلقى مأمور مركز شرطة المراغة، إخطارًا بوجود حريق بناحية بني هلال دائرة المركز.

وتبين نشوب الحريق بمنزل مكون من طابق واحد، ومشيد بالطوب الأبيض، ومسقوف بأفلاق النخيل، ملك أحمد عبدالرحمن أيوب، وامتد لمنزلين مجاورين ملك كلاً من صابر عبدالحميد فاضل، وحسين السيد أبو ضيف.

ولم ينتج عن ذلك أي إصابات أو خسائر بشرية، وانحصرت التلفيات في نفوق 3 رأس ماشية، و6 رؤوس أغنام واحتراق بعض المنقولات المنزلية.

بسؤال المذكورين رجحوا أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي بمنزل الأول ونفوا الشبهة الجنائية.

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 2758 إداري المركز لسنة 2017.

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