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اجتماع قادة الصين والهند والبرازيل على هامش قمة العشرين

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مصراوي Masrawy

اجتماع قادة الصين والهند والبرازيل على هامش قمة العشرين

11:38 ص الجمعة 07 يوليو 2017

اجتماع قادة الصين والهند والبرازيل على هامش قمة العشرين

كتبت- هدى الشيمي:

اجتمع قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا على هامش قمة العشرين الاقتصادي، المُنعقد في مدينة هامبورج ثاني أكبر المدن الألمانية، ودعوا إلى أن يكون الاقتصاد العالمي أكثر انفتاحا، بحسب ما نقلته وكالة الأسوشيتد برس الأمريكية.

وفي بيان صدر عقب اجتماعهم الذي بدأ في وقت مُبكر قبل انطلاق فعاليات المؤتمر اليوم الجمعة، أكد القادة تأييدهم لنظام تجاري متعدد الأطراف يتسم بالشفافية وعدم التمييز والانفتاح والشمولية.

وشددوا على ضرورة دعم الأسواق الناشئة في البلدان النامية، وتطوير المؤسسات الاقتصادية.

ويشارك في القمة عدد كبير من القادة والزعماء، على رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، واللذان من المقرر أن يلتقيان اليوم على هامش فعاليات المؤتمر، وأشار البيت الأبيض إلى أن لقائهما سيستغرق نصف ساعة.

وتشهد هامبورج حالة من الفوضى، في ظل الاحتجاجات المناهضة للرأسمالية، ونزول المعارضين للمؤتمر إلى شوارع المدينة، وقيام بعضهم بأعمال عنف تمثلت في حرق سيارات في أحياء راقية بالمدينة.

وناشدت الشرطة الاتحادية المواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تجنب السير في حي ألتونا، بسبب أعمال العنف والابتعاد عن مثيري الشغب.

وبحسب بيانات الشرطة، يحاصر المحتجون العديد من تقاطعات الطرق في وسط المدينة. وطالبت الشرطة المتظاهرين بالانصراف سلميا.

كما تمكنت الشرطة صباح اليوم، باستخدام خراطيم المياه، من تفريق اعتصام نظمه نحو مئة شخص في أحد الشوارع بهامبورج، التي من المحتمل أن يمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في طريقه إلى مقر القمة.

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