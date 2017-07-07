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نائب: ليس أمام قطر سوي الاستجابة للمطالب العربية

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نائب: ليس أمام قطر سوي الاستجابة للمطالب العربية نائب: ليس أمام قطر سوي الاستجابة للمطالب العربية

التحرير

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قال النائب ممتاز الدسوقى، عضو مجلس النواب، إن الدول العربية التى أتخذت قرارًا بمقاطعة قطر، وعلى رأسها ، تهدف إلى وقف قطر عن تمويل الإرهاب والابتعاد عن دعم الجماعات الإرهابية، والانصراف عن الاستقواء بدول أجنبية لا تريد إلا مصالحها.

وأضاف في بيان صحفي له اليوم، أن  قطر ستقدم تنازلات وتوافق على مطالب الدول العربية في نهاية الأمر، حتى وإن انتهت المدة المحددة، لأن ليس لديها خيارات أخرى، لافتًا إلى أن دعم الإرهاب لا يتحمل المساومات.

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وأشار الدسوقى، إلى أن فتح قطر لحدودها البرية والبحرية للقوات التركية والإيرانية يضر أول من يضر الشعب القطرى نفسه، ويعمل على نشر الفوضى وعدم الاستقرار فى المنطقة، مؤكدًا أنها سوف تجنى ثمار ما تقوم به فى المستقبل.

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التحرير

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