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استشهاد وإصابة 26 من أبطال الجيش ومقتل 40 تكفيريا برفح

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استشهاد وإصابة 26 من أبطال الجيش ومقتل 40 تكفيريا برفح استشهاد وإصابة 26 من أبطال الجيش ومقتل 40 تكفيريا برفح

التحرير

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نجحت قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء، فى إحباط هجوم إرهابى للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح، وأسفر عن مقتل أكثر من 40 فردا تكفيريا وتدمير 6 عربات.

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي، عبر صفحته الخاصة على "فيسبوك"، إن قوات إحدى النقاط تعرضت لانفجار عربات مفخخة، ما نتج عنه استشهاد وإصابة 26 فردا من أبطال القوات المسلحة، مشيرًا إلى أنه جار تمشيط المنطقة ومطاردة العناصر الإرهابية.

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وتنعى القوات المسلحة شهداء الوطن الأبرار داعين الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.

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التحرير

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