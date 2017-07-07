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ترامب : أتطلع إلى لقاء بوتين

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مصراوي Masrawy

: أتطلع إلى لقاء بوتين

11:19 ص الجمعة 07 يوليو 2017

ترامب : أتطلع إلى لقاء بوتين

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

هامبورج - (د ب أ):

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تطلعه للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة العشرين في هامبورج.

وكتب ترامب تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الجمعة قائلا : "أتطلع إلى لقائي بقادة العالم اليوم، بما في ذلك لقائي بفلاديمير بوتين. هناك الكثير لمناقشته".

وذكر ترامب في تغريدة ثانية أنه سيكون ممثلا جيدا للولايات المتحدة، وسيكافح من أجل مصالحها.

وكتب: "وسائل الإعلام المزيفة لن تقدم مطلقا تغطية سليمة عني، لكن من يهتم! سنهتم نحن بذلك".

ومن المخطط أن يلتقي ترامب وبوتين معا لأول مرة بعد ظهر اليوم. ومن المتوقع أن تدور المحادثات حول النزاعات في سورية وأوكرانيا. كما من المخطط أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ونظيره الروسي سيرجي لافروف في هامبورج.

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