وزير التعليم العالي يعتمد التعيينات الإدارية الجديدة بعدد من الجامعات
وزير التعليم العالي يعتمد التعيينات الإدارية الجديدة بعدد من الجامعات
11:12 ص الجمعة 07 يوليو 2017
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
القاهرة - (أ ش أ):
أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا وزاريًا بتعيين كل من السيد ميخائيل عجبان حنا مديرا عامًا للشئون الإدارية ، والمهندسة نرمين محمد مسعد مديرا عاما للشئون الهندسية بالمستشفى التخصصى بجامعة عين شمس ، بالإضافة إلى تعيين السيد محمد على حسن أمينا لكلية الخدمة الإجتماعية بجامعة الفيوم.
كما أصدر الوزير عدة قرارات وزارية بتجديد تعيين عدد 25 من القيادات الإدارية لمدة عام بجامعات الزقازيق ، وبنى سويف ، وبنها ، والمنوفية ، والمنصورة ، وبنى سويف ، وكفر الشيخ، وأسيوط.
ففى جامعة الزقازيق ، قرر الوزير تجديد تعيين كل من: ماجدة محمد حسن مديرا عاما لشئون حسابات الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص ، وهشام محمد الحسينى مديرا عاما للعلاقات العلمية والثقافية ، ولمياء كمال الدين عبد المطلب مديرا عاما للموازنة والحسابات ، وهشام السيد السيد مديرا عاما للتنظيم والإدارة ، بالإضافة إلى تجديد تعيين فاتن محمد عامر أمينا لكلية الحقوق ، وعطية كامل إبراهيم أمينا لكلية التربية.
وفى جامعة بنى سويف ، أصدر عبدالغفار قرارا بتجديد تعيين كل من: محمد فاروق محمود مديرا عاما لرعاية الشباب ، وإيمان إبراهيم هاشم مديرا عامًا للشئون الطبية ، وفى جامعة بنها ، قرر تجديد تعيين كل من: حنان صلاح أحمد مديرًا عامًا لمركز المعلومات والتوثيق ودعم إتخاذ القرار ، ومحمد عنيمى محمد مديرًا عامًا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ، وزين العابدين عبد العزيز خليل مديرًا عامًا للأمن ، ومحمود إبراهيم محمد مديرًا عاما لأمانة مجالس الجامعة.
وفى جامعة المنوفية ، أصدر الوزير قراراً بتجديد تعيين كل من:جابر أحمد محمد مديرًا عامًا للشئون الإدارية بالمستشفيات الجامعية ، وميرفت منير تاوضروس مديراً عاماً لشئون خدمة المجتمع ، وفى جامعة كفر الشيخ قرر تجديد تعيين كل من: محمد جمعة بسيونى مديرًا عامًا للشئون الإدارية ، وآمال طه إبراهيم مديراً عاماً للدراسات العليا والبحوث ، ومحمد إبراهيم محمد مديرًا عامًا لشئون التعليم ، والسعيد مبروك إبراهيم مديرًا عامًا للمكتبات ، ومنال حسن السيد مديرًا عامًا لشئون الوحدات ذات الطابع الخاص.
وفى جامعة أسيوط ، قرر الوزير تجديد تعيين كل من: محمود فتح الله أحمد أمينًا عامًا لمعهد دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر ، وعثمان أحمد عثمان أمينًا لكلية التربية ، بالاضافة إلى تجديد تعيين محمود فرج محمود فى وظيفة مديرعام شئون التعليم والطلاب بجامعة المنصورة.
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