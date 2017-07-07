أخبار عاجلة

القبض على شخصين لتزويرهما عقود بشراء أرض بمساحة 60 فدانا في الأقصر -
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط توترات حدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون -
Media On - خالد طلعت: ريال مدريد استحق اللقب بكل جدارة -
الصحة: إغلاق عيادة خاصة تجرى عملية نقل كلى بمنطقة أبو النمرس -
قائد عسكري إيراني: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة -
مقتل 12 من داعش جراء انهيار أحد الأنفاق في قضاء تلعفر بالعراق -
روسيا تدعو كافة الدول لضبط النفس بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية -
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير السوري التعاون في "الملف الكيميائي" -
اختراع "شمسية" مكيفة لحماية الحجاج من الحر.. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

وزير التعليم العالي يعتمد التعيينات الإدارية الجديدة بعدد من الجامعات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير التعليم العالي يعتمد التعيينات الإدارية الجديدة بعدد من الجامعات

11:12 ص الجمعة 07 يوليو 2017

وزير التعليم العالي يعتمد التعيينات الإدارية الجديدة بعدد من الجامعات

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

القاهرة - (أ ش أ):

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا وزاريًا بتعيين كل من السيد ميخائيل عجبان حنا مديرا عامًا للشئون الإدارية ، والمهندسة نرمين محمد مسعد مديرا عاما للشئون الهندسية بالمستشفى التخصصى بجامعة عين شمس ، بالإضافة إلى تعيين السيد محمد على حسن أمينا لكلية الخدمة الإجتماعية بجامعة الفيوم.

كما أصدر الوزير عدة قرارات وزارية بتجديد تعيين عدد 25 من القيادات الإدارية لمدة عام بجامعات الزقازيق ، وبنى سويف ، وبنها ، والمنوفية ، والمنصورة ، وبنى سويف ، وكفر الشيخ، وأسيوط.

ففى جامعة الزقازيق ، قرر الوزير تجديد تعيين كل من: ماجدة محمد حسن مديرا عاما لشئون حسابات الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص ، وهشام محمد الحسينى مديرا عاما للعلاقات العلمية والثقافية ، ولمياء كمال الدين عبد المطلب مديرا عاما للموازنة والحسابات ، وهشام السيد السيد مديرا عاما للتنظيم والإدارة ، بالإضافة إلى تجديد تعيين فاتن محمد عامر أمينا لكلية الحقوق ، وعطية كامل إبراهيم أمينا لكلية التربية.

وفى جامعة بنى سويف ، أصدر عبدالغفار قرارا بتجديد تعيين كل من: محمد فاروق محمود مديرا عاما لرعاية الشباب ، وإيمان إبراهيم هاشم مديرا عامًا للشئون الطبية ، وفى جامعة بنها ، قرر تجديد تعيين كل من: حنان صلاح أحمد مديرًا عامًا لمركز المعلومات والتوثيق ودعم إتخاذ القرار ، ومحمد عنيمى محمد مديرًا عامًا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ، وزين العابدين عبد العزيز خليل مديرًا عامًا للأمن ، ومحمود إبراهيم محمد مديرًا عاما لأمانة مجالس الجامعة.

وفى جامعة المنوفية ، أصدر الوزير قراراً بتجديد تعيين كل من:جابر أحمد محمد مديرًا عامًا للشئون الإدارية بالمستشفيات الجامعية ، وميرفت منير تاوضروس مديراً عاماً لشئون خدمة المجتمع ، وفى جامعة كفر الشيخ قرر تجديد تعيين كل من: محمد جمعة بسيونى مديرًا عامًا للشئون الإدارية ، وآمال طه إبراهيم مديراً عاماً للدراسات العليا والبحوث ، ومحمد إبراهيم محمد مديرًا عامًا لشئون التعليم ، والسعيد مبروك إبراهيم مديرًا عامًا للمكتبات ، ومنال حسن السيد مديرًا عامًا لشئون الوحدات ذات الطابع الخاص.

وفى جامعة أسيوط ، قرر الوزير تجديد تعيين كل من: محمود فتح الله أحمد أمينًا عامًا لمعهد دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر ، وعثمان أحمد عثمان أمينًا لكلية التربية ، بالاضافة إلى تجديد تعيين محمود فرج محمود فى وظيفة مديرعام شئون التعليم والطلاب بجامعة المنصورة.​

هذا المحتوى من

d61817d74d.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير التعليم العالي يضع حجر أساس أول مستشفى تخصصي بجامعة بنها.. الأحد

    وزير التعليم العالي يضع حجر أساس أول مستشفى تخصصي بجامعة بنها.. الأحد

    أخبار
  • بالصور.. جامعة المنصورة تحصد خمس من جوائز الدولة التشجيعية

    بالصور.. جامعة المنصورة تحصد خمس من جوائز الدولة التشجيعية

    أخبار
  • الموافقة على إنشاء كلية للطب البيطري بجامعة الفيوم

    الموافقة على إنشاء كلية للطب البيطري بجامعة الفيوم

    أخبار
  • وزير التعليم العالي: 45% من البعثات العلمية بالخارج ترفض العودة لمصر

    وزير التعليم العالي: 45% من البعثات العلمية بالخارج ترفض العودة لمصر

    أخبار

إعلان

ba0632fe5a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
داعش رداعلى التفجيرالانتحاري بغزة: حماس تحصد ثمار قتلها لعناصرنا

داعش رداعلى التفجيرالانتحاري بغزة: حماس تحصد ثمار قتلها لعناصرنا

القبض على شخصين لتزويرهما عقود بشراء أرض بمساحة 60 فدانا في الأقصر

القبض على شخصين لتزويرهما عقود بشراء أرض بمساحة 60 فدانا في الأقصر

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط توترات حدودية

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط توترات حدودية

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون