محافظ القاهرة يُكرّم سفير إستراليا لمشاركته بماراثون "القاهرة الخديوية"

القاهرة - (أ ش أ):

شارك المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة لفيفا من مواطنى القاهرة وشبابها فى ماراثون الجرى الذى نظمته المحافظة فى إطار احتفالاتها بالعيد القومى وذكرى مرور 150 عاما على إنشاء القاهرة الخديوية بالتنسيق مع رابطة "كايرو رانرز" .

كما شارك فى الماراثون نواب المحافظ والسكرتير العام وعدد من قيادات المحافظة ورؤساء الاحياء وعدد من أعضاء مجلس النواب ونيل هوكينز سفير إستراليا بالقاهرة .

وأطلق المحافظ إشارة البدء انطلاقا من ميدان عابدين مروراً بشارع محمد فريد وصولاً الى ميدان طلعت حرب ثم العودة من شارع قصر النيل ثم محمد فريد انتهاء بميدان عابدين.

وأكد المحافظ ، فى كلمته بهذه المناسبة ، حرص المحافظة على إقامة الماراثون بمشاركة شباب القاهرة إحياء لذكرى مرور 150 عام على إنشاء القاهرة الخديوية وتعريف الشباب بأهمية المنطقة وما تم تنفيذه من أعمال من جانب المحافظة وشركائها للحفاظ على ثروتها العقارية وتاريخها وإعادة تطويرها بما يليق بقلب القاهرة وإعادتها لسيرتها الأولى.

وفي نهاية الماراثون ، أهدى المحافظ درع المحافظة لسفير إستراليا والذى حرص على إنهاء مسافة الماراثون بالكامل وكذلك منسق رابطة "كايرو رانرز" ، كما أهدى المشاركين "تى شيرت" و"كاب" عليها شعار القاهرة الخديوية.

وطالب المحافظ المواطنين بالنزول الى الحدائق المفتوحة بالمجان والاستمتاع بها وكذلك رحلات الأوتوبيس النهرى والمستمر تسيير رحلاتها بالمجان على مدار يوم الجمعة.