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فيديو يوثق مصرع عروس خلال ذهابها لحفل الزفاف

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مصراوي Masrawy

يوثق مصرع عروس خلال ذهابها لحفل الزفاف

10:51 ص الجمعة 07 يوليو 2017

فيديو يوثق مصرع عروس خلال ذهابها لحفل الزفاف

فيديو يوثق مصرع عروس خلال ذاهبها لحفل الزفاف


كتب - هشام عواض:

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة سقوط طائرة كانت تقل عروسًا لحفل زفافها في ولاية ساو باولو البرازيلية.

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تفاصيل الحادث الذي وقع في ديسمبر الماضي، والذي راح ضحيته الطيار وثلاثة ركاب، إلا أن مقطع الفيديو تم نشره، يوم أمس الأربعاء.

وكانت تريد العروس روزيمير دي ناسيمينتو سيلفا مفاجأة خطيبها، بالهبوط في حفل الزفاف من السماء، من طائرة هليكوبتر "روبنسون 44"، برفقة شقيقها سيلفانو والمصورة كريستينا نيفيز الحامل في شهرها السادس، بالإضافة لقائد الطائرة بينيرو.

وكان عدد قليل من الضيوف ينتظروا الطائرة لعلمهم المسبق بالمفاجأة التي أعدتها العروس، وأثار تأخر وصل الطائرة القلق لدى الضيوف، ليتبين لهم فيما بعد أن الطائرة تحطمت على بعد كيلومتر واحد من مكان الزفاف.


هرعت ثمانية سيارات اطفاء إلى مكان الحادث ولكن لا يتمكنوا من القيام بأي شئ لإنقاذ الركاب الأربعة.

وعثر في مكان الحادث الهاتف النقال للمصورة نيفيز الذي وثق لحظات سقوط الطائرة، أذ يظهر مقطع الفيديو الفرح لدى ركاب الطائرة ومن ثم سقوطها، بسبب الضباب وفقًا لما أدلى به المحققون.

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مصراوي Masrawy

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