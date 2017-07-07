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ميركل ترحب بقادة الدول المشاركة في قمة مجموعة العشرين

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مصراوي Masrawy

ميركل ترحب بقادة الدول المشاركة في قمة مجموعة العشرين

11:19 ص الجمعة 07 يوليو 2017

ميركل ترحب بقادة الدول المشاركة في قمة مجموعة العشرين

ميركل

هامبورج - (د ب أ):

رحبت مستشارة المانيا أنجيلا ميركل صباح اليوم الجمعة بقادة ورؤساء حكومات الدول الصناعية الكبرى والصاعدة المشاركين في قمة مجموعة العشرين فى هامبورج، وسط أجواء يخيم عليها أعمال الشغب.

ومن المقرر أن يجتمع القادة بعد ذلك في أول اجتماع مشترك لمناقشة مكافحة الإرهاب الدولي.

وبعد ذلك تقام مأدبة عمل لمناقشة موضوعات تتعلق بالنمو الاقتصادي وتحرير التجارة.

ويترقب المحللون بشغف ظهور الرئيس الأمريكي دونالد وسط مخاوف من عرقلته أهداف محورية للقمة بسبب سياسته الاقتصادية الانعزالية.

كما يحظى أول اجتماع ثنائي يجمع بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم باهتمام دولي.

وتواصلت اليوم الاحتجاجات العنيفة في أنحاء متفرقة من هامبورج، التي شهدت أمس الخميس أعمال عنف خلال مظاهرة مسماه "مرحبا بكم في الجحيم".

وحاول مئات المتظاهرين صباح اليوم التسلل إلى منطقة انعقاد القمة المشددة أمنيا لعرقلة مسار القمة.

واضرم محتجون النار في سيارات بأماكن متفرقة في المدينة، كما أغلق متظاهرون أحد الطرق التي قد يسير فيها وفد الرئيس الأمريكي خلال التوجه إلى مقر انعقاد القمة، إلا أن الشرطة تمكنت من تفريقهم باستخدام خراطيم المياه.س

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