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في إطار احتجاجات قمة العشرين...اضرام النار في السيارات بأحياء راقية في هامبورج

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مصراوي Masrawy

في إطار احتجاجات قمة العشرين...اضرام النار في السيارات بأحياء راقية في هامبورج

11:14 ص الجمعة 07 يوليو 2017

في إطار احتجاجات قمة العشرين...اضرام النار في السيارات بأحياء راقية في هامبورج

احتجاجات قمة العشرين

هامبورج - (د ب أ):

رصد مصورو وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ما يتراوح بين 25 إلى 30 سيارة محترقة في أحياء راقية بمدينة هامبورج الألمانية، التي تحتضن قمة مجموعة العشرين اليوم الجمعة.

وبحسب البيانات، فإن السيارات المحترقة التي تم رصدها في أحياء إلبشاوزيه وبلانكنزيه وألتونا، كانت من طرازات مختلفة، من بينها طرازات فاخرة وسيارات عائلية وشاحنات.

وتواصلت اليوم الاحتجاجات العنيفة في أنحاء متفرقة من هامبورج، التي شهدت أمس الخميس أعمال عنف خلال مظاهرة مسماه "مرحبا بكم في الجحيم".

وناشدت الشرطة الاتحادية المواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تجنب السير في حي ألتونا، بسبب أعمال العنف والابتعاد عن مثيري الشغب.

وبحسب بيانات الشرطة، يحاصر المحتجون العديد من تقاطعات الطرق في وسط المدينة. وطالبت الشرطة المتظاهرين بالإنصراف سلميا.

كما تمكنت الشرطة صباح اليوم، باستخدام خراطيم المياه، من تفريق اعتصام نظمه نحو مئة شخص في أحد الشوارع بهامبورج، التي من المحتمل أن يمر بها الرئيس الأمريكي دونالد في طريقه إلى مقر القمة.

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مصراوي Masrawy

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