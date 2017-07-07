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الري: نسبة تنفيذ مشروع قناطر أسيوط الجديدة تجاوزت 96%

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مصراوي Masrawy

الري: نسبة تنفيذ مشروع قناطر أسيوط الجديدة تجاوزت 96%

11:06 ص الجمعة 07 يوليو 2017

الري: نسبة تنفيذ مشروع قناطر أسيوط الجديدة تجاوزت 96%

القاهرة - (أ ش أ):

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، تقريرا مفصلا يوضح الانتهاء من تنفيذ (70, 94 %) من قيمة الأعمال المدنية و(12, 96 %) من قيمة الأعمال الهيدروميكانيكية بمشروع قناطر أسيوط الجديدة.

وأوضح التقرير أنه تم الإنتهاء من أعمال الستارة الدائمة بطول 516 مترا طوليا، إضافة الى الانتهاء من أعمال صب خوازيق التدعيم Micro Pile ضمن أعمال تدعيم القناطر القديمة.كما تم الانتهاء من أعمال الرصف بالطريق المنحنى المؤقت وأعلى الكوبرى العلوى ورصف الطبقة السطحية بالطريق الدائم بالبر الأيمن حتى طريق أبنوب.

من جانبه، أكد المهندس أشرف حبيشي رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى أنه يجرى تركيب فواصل التمدد للكوبرى ، وصب الخرسانة المسلحة للوصلة بين الأهوسة الملاحيه الجديدة والقناطر القديمة، كما يجري التجهيز لاستكمال أعمال الاختبارات على بوابات المفيضين بعد رفع المناسيب أمام القناطر الجديدة.

وأكد المهندس حسين جلال، المهندس المقيم بمشروع قناطر أسيوط الجديدة، أنه تم الانتهاء جميع الاختبارات لجميع البوبات والملحقات ، بالاضافة الى شحن المجموعة الأولى من بطاريات مبنى المساعدات ، وأيضا إنهاء جميع الأعمال الخاصة بالمفيض الغربى (5 بوابات ) والمفيض الشرقى (3 بوابات ) بجميع الملحقات، علاوة على الانتهاء من الأعمال الخاصة ببوابات الأهوسة بالأمام والخلف وبوابات الأنفاق وأنظمة تأمين السفن ، وأيضا الانتهاء من صب الخرسانة العادية والمسلحة للأساسات وحوائط واسقف مبنى الاطفاء .

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Asha

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