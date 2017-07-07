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الداخلية: الإفراج بالعفو عن ٣١١٦ من السجناء خلال ٦ أشهر

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مصراوي Masrawy

الداخلية: الإفراج بالعفو عن ٣١١٦ من السجناء خلال ٦ أشهر

11:17 ص الجمعة 07 يوليو 2017

الداخلية: الإفراج بالعفو عن ٣١١٦ من السجناء خلال ٦ أشهر

ارشيفية

كتب - علاء عمران:

‏‫شكل قطاع مصلحة السجون؛ لجان أمنية وقانونية لفحص ملفات نزلاء السجون لتحديد مستحقي الإفراج الشرطي والعفو عن باقي مدة العقوبة، وقامت اللجنة العليا بفحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم.

وقال مصدر أمني، أن أعمال اللجان انتهت إلى انطباق القرار على 3116 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بقرار من رئيس الجمهورية، وتم تنفيذ القرار منذ بداية من 1-1-2017 حتى 3- 7-2017.

وأضاف المصدر، -الذي فضل عدم ذكر اسمه- لمصراوي اليوم الجمعة، أن اللجنة العليا للعفو؛ باشرت فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، كما تم الإفراج عن 937 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

وقالت وزارة الداخلية، إن ذلك جاء في إطار حرص وزارة الداخلية؛ على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصًا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

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مصراوي Masrawy

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