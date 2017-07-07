إنبي يسعى لاستمرار تفوقه على الجيش في الدوري

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يحتضن ستاد جهاز الرياضة العسكري، مواجهة نادي طلائع الجيش أمام نظيره إنبي، اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن مباريات الجولة الـ34 والأخيرة، من عمر الدوري الممتاز.

ويحتل طلائع الجيش المركز السابع، برصيد 45 نقطة (جمعهم من 11 فوز و12 تعادل و10 هزائم - مسجلآ 37 هدفًا - واستقبلت شباكه 41 هدفًا)، خلف الاسماعيلي السادس برصيد 51 نقطة، وسموحة الخامس برصيد 54 نقطة، والمصري البورسعيدي الرابع برصيد 59 نقطة.

في المقابل يأتي إنبي بقيادة مديره الفني طارق العشري، في المركز الحادي عشر، برصيد 40 نقطة (جمعهم من 8 انتصارات و16 تعادل و9 هزائم - مسجلآ 43 هدفًا - واستقبلت شباكه 37 هدفًا)، خلف بتروجيت العاشر برصيد 43 نقطة، والمقاولون العرب التاسع برصيد 44 نقطة.

يشار إلى أن الفريقان تواجها في 20 مباراة بالدوري من قبل، فاز طلائع الجيش في مناسبتين، في المقابل فاز إنبي في 12 لقاء، بينما حسم التعادل نفسه في 6 مباريات ( 3 تعادل إيجابي - 3 تعادل سلبي).

شاهد أيضا

وسجل لاعبوا إنبي في شباك الجيش 31 هدفًا عن طريق 20 لاعبًا، فيما سجل لاعبوا الطلائع في الشباك البترولية 14 هدفًا عن طريق 13 لاعبًا، وخرج إنبي في 10 مباريات كلين شيت، في مقابل 5 لقاءات فقط خرج الجيش بشباك نظيفة.

ويعد عمرو فيهم لاعب إنبي السابق أكثر اللاعبين خوضًا لمواجهات الفريقين بـ8 مباريات، كما يعد عامر صبري لاعب الطلائع الأكثر مشاركة من الجيش أمام إنبي.

الجدير بالذكر أن لقاء الذهاب بين كلا الفريقين، إنتهى بفوز إنبي بهدفين مقابل لاشئ، عن طريق عمرو مرعي، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر.