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وصول وسفر 3468 راكبا بموانئ البحر الأحمر

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مصراوي Masrawy

وصول وسفر 3468 راكبا بموانئ البحر الأحمر

10:59 ص الجمعة 07 يوليو 2017

وصول وسفر 3468 راكبا بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر

كتب - أشرف سويلم:

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء سفاجا، يستعد اليوم الجمعة، لاستقبال العبارة "عمان" وعلى متنها 250 راكبًا و17 شاحنة، و2 شاحنة عفش ركاب، و26 سيارة، و تغادر السفينتين "مسرة" و"النوى إكسبريس" وعلى متنهما 811 راكبًا و 16 شاحنة و14 سيارة.

وشهد الميناء بالأمس استقبال السفينة "وادي طيبة" على متنها 63 ألف طن قمح، قادمة من أوكرانيا، وثلاث سفن أخرى وهي "القاهرة" و"مسرة" و"النوي إكسبريس"، وعلى متنهم 658 راكبًا و63 شاحنة و 8 شاحنات عفش ركاب، و54 سيارة، وغادرت ثلاث سفن وهي "القاهرة" و"عمان" و"غزالة" وعلى متنهم 854 راكبًا و32 شاحنة و29 سيارة.

من ناحية أخرى، شهد ميناء الغردقة، مغادرة العبارة "الرياض" وعلى متنها 201 راكب، و24 سيارة.

وأضاف يوسف، أن ميناء نويبع يستعد لاستقبال السفينة "سينا" وعلى متنها 378 راكبًا و9 برادات و 4 تريلات و12 سيارة و3 باص جيت.

يأتي ذلك بينما شهد الميناء بالأمس، استقبال السفينة "سينا" وعلى متنها 181 راكبًا و6 برادات و5 تريلات و5 سيارات وغادرت السفينة "سينا" وعلى متنها 135 راكبًا و6 برادات و14 تريلا وسيارة.

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