بعد تجديد ميسي.. لماذا ابتعد النجوم عن «البريميرليج» في العقد الأخير؟

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أنهى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التكهنات التي أثيرت حول مستقبله بعد تجديده مع برشلونة حتى عام 2021، ومن المنتظر أن يلحق به غريمه كريستيانو رونالدو في تجديد عقده مع ريال مدريد خلال الأيام المقبلة.

ويأتي ذلك الأمر في الوقت الذي ربطت فيه العديد من التقارير الصحفية بين ميسي وبين الانتقال إلى مانشستر سيتي إلى جانب التكهنات التي أثيرت حول عودة رونالدو إلى ناديه القديم مانشستر يونايتد بعد الأزمات الضريبية التي عانى منها مؤخرًا في إسبانيا.

وبات نجوم الكرة يديرون وجههم في الأونة الأخيرة عن الانتقال إلى الدوري الإنجليزي بإستثناء اللاعب الفرنسي بول بوجبا الذي انتقل الصيف الماضي إلى مانشستر يونايتد مقابل 89 مليون إسترليني كأغلى لاعب في التاريخ.

ولكن يتواجد العديد من النجوم الذين أتيحت لهم الفرصة للعب في الدوري الإنجليزي إلا أن الأمر لم يكتمل من أمثال كاكا ونيمار ورنالدينيو وسيرجيو راموس وجيانلويجي بوفون، على الرغم من أنهم من المفترض أن يسعوا للتواجد في البريميرليج خاصة أن عوائد البث التلفزيوني يذهب معظمها للاعبين.

وبعيدًا عن الأموال، نجد أن أفضل مدربي العالم يتواجدون في الدوري الإنجليزي من بيب جوارديولا وجوزيه مورينيو وأرسين فينجر ويورجين كلوب وأنطونيو كونتي، حيث فضل جميعهم خوض التحدي في الدوري الأقوى في العالم.

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كما يتمتع الدوري الإنجليزي بالحماس الشديد المستمد من المدرجات الممتلئة عن أخرها، الأمر الذي يثير الحيرة في سبب ابتعاد النجوم عن الدوري الإنجليزي في العقد الأخير.

وأوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن أبرز سبب وراء هذا الأمر هو رغبة جميع اللاعبين في التتويج بدوري أبطال أوروبا، وهي البطولة التي توجت بها الأندية الإنجليزية مرة واحدة فقط في أخر 9 سنوات، بل ولم يصل سوى مانشستر سيتي إلى نصف النهائي في عام 2016 في السنوات الأخيرة.

ومنذ تتويج مانشستر يونايتد باللقب في عام 2008، توجت الأندية الإٍسبانية بلقب البطولة الأعرق على صعيد القارة الأوروبية 6 مرات، وذلك بعد أن رحل كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد في صيف 2009 وحينها خرج مدرب اليونايتد الأسطوري السير أليكس فيرجسون للتأكيد على عدم قدرته على إقناع النجم البرتغالي بالإستمرار في صفوف الشياطين الحمر.

ويجيد ريال مدريد بفضل شهرته الكبيرة على جذب أفضل نجوم العالم وكذلك الحال مع غريمه برشلونة الذي يجذب أفضل لاعبي أريكا الجنوبية وكيف لا والثلاثي الهجومي للفريق يتألف من ميسي الأرجنتيني ونيمار البرازيلي ولويس سواريز الأوروجوياني.

ويجد لاعبو أمريكا الجنوبية في المدن الإسبانية ثقافة مماثلة لتلك التي اعتادوا عليها في بلدانهم وذلك من خلال أسلوب الحياة والطقس المشمس وغيرها من الأمور.