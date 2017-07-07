الرئيس الفرنسي يصل إلى هامبورج لحضور قمة مجموعة العشرين

هامبورج - (د ب أ):

وصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إلى هامبورج الألمانية، صباح اليوم الجمعة، ليكتمل بذلك عدد زعماء العالم، الذين من المقرر أن يشاركوا في قمة مجموعة العشرين التي تستمر يومين بالمدينة.

ويرافق ماكرون زوجته بريجيت ووزير الخارجية، جون إيف لودريان، ووزير الاقتصاد برونو لومير.

يأتي وصول ماكرون فيما تواصلت اليوم الجمعة الاحتجاجات العنيفة ضد قمة العشرين في أنحاء متفرقة من هامبورج، التي شهدت أمس الخميس أعمال عنف خلال مظاهرة مسماه "مرحبا بكم في الجحيم".

ومن جهة أخرى، تمكنت الشرطة الألمانية صباح اليوم الجمعة، باستخدام خراطيم المياه، من تفريق اعتصام نظمه نحو مئة شخص في أحد الشوارع بهامبورج، التي من المحتمل أن يمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في طريقه إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين.