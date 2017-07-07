الشرطة الألمانية تستخدم خراطيم المياه لتفرقة معتصمين في طريق ترامب الى قمة العشرين
الشرطة الألمانية تستخدم خراطيم المياه لتفرقة معتصمين في طريق ترامب الى قمة العشرين
10:18 ص الجمعة 07 يوليو 2017
الشرطة الألمانية تستخدم خراطيم المياه لتفرقة معتصم
هامبورج - (د ب أ)
تمكنت الشرطة الألمانية صباح اليوم الجمعة، باستخدام خراطيم المياه، من تفريق اعتصام نظمه نحو مئة شخص في أحد الشوارع بهامبورج، التي من المحتمل أن يمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في طريقه إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين.
وتواصلت اليوم الاحتجاجات العنيفة في أنحاء متفرقة من هامبورج، التي شهدت أمس الخميس أعمال عنف خلال مظاهرة مسماه "مرحبا بكم في الجحيم".
وناشدت الشرطة الاتحادية المواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تجنب السير في حي ألتونا بسبب أعمال العنف والابتعاد عن مثيري الشغب.
وبحسب بيانات الشرطة، يحاصر المحتجون العديد من تقاطعات الطرق في وسط المدينة. وطالبت الشرطة المتظاهرين بالإنصراف سلميا.
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