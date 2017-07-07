بوتين يصل إلى "هامبورج" للمشاركة في اجتماعات قمة الـ20

هامبورج - (أ ش أ)

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباخ اليوم إلى مدينة "هامبورج" الألمانية للمشاركة في اجتماعات قمة مجموعة العشرين للدول الصناعية الكبرى في العالم التى تبدأ فى وقت لاحق وتستمر يومين .

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن بوتين سيجري لقاءات مع قادة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وتركيا ورئيسي وزراء اليابان وأستراليا.. كما يلتقى سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي مع ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي.

وكان بوتين، قد أشار خلال مقال كتبه في صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، إلى أن قمة الـ20، أثبتت نفسها على مدى السنوات الماضية كآلية مطلوبة لتنسيق المصالح والمواقف بين الاقتصاديات الرائدة في العالم حيث أدت الإجراءات المنسقة من التغلب على تبعات الأزمة المالية والاقتصادية، فضلا عن تمكن "العشرين الكبار" من التوصل لحلول للعديد من القضايا الملحة.

وأكد الرئيس الروسي فى مقاله بترحيب بلاده بإدراج قضايا مثل مكافحة الإرهاب والفساد وقضايا الهجرة وتغير المناخ على جدول أعمال قمة الـ20.

وتتجه أنظار العالم اليوم، إلى اجتماعات قمة مجموعة العشرين، حيث سيلتقي بوتين لأول مرة نظيره الأمريكي دونالد ترامب الذي تولى منصب الرئيس الأمريكي رسميا في شهر يناير الماضي بالتزامن مع وجود العديد من القضايا الخلافية بين موسكو وواشنطن.

وتمثل مجموعة الـ20 ثلثي حجم التجارة في العالم وتتنتج أيضا أكثر من 90% من الناتج العالمي.