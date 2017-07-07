العرابي: مصر عنصر أمان لأوروبا بالمنطقة.. ونتائج حصار قطر مرضية

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أكد السفير محمد العرابي، عضو مجلس النواب ووزير الخارجية الأسبق، أن مصر تعتبر عنصر أمان في المنطقة بالنسبة لأوروبا من خلال محاصرة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وذلك تعليقا على طلب مصر استضافة القمة العربية الأوروبية بداية عام 2018.

وأوضح العرابي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "انفراد" الذي يقدمه الإعلامي سعيد حساسين على فضائية "العاصمة"، الخميس، أن الرد القطري على مطالب الدول العربية الأربعة كان متوقعا بعدم قبولها للشروط، ولكنهم استغلوا فترة مهلة الرد وسعوا لتحسين موقفهم دوليا والحصول على بعض الدعم من دول الغرب.

وأشار إلى أنه رغم هذه التطورات إلا أن نتائج الحصار العربي المشترك مرضية حتى الآن، وهناك كثير من التأييد له ولكن قد تمتد الأزمة لفترة من الزمن.