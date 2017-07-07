نافعة: ارتماء حماس في أحضان تركيا يضر القضية الفلسطينية

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قال حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن ارتماء حركة حماس في أحضان دول خارجية كتركيا وقطر "يضر بالقضية الفلسطينية".

وأضاف نافعة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "بتوقيت مصر"، على التلفزيون العربي، اليوم الخميس، أن الفترة الحالية تشهد تعاونا كبيرا بين مصر وحركة حماس لمكافحة التنظيمات المتطرفية، وأن الأخيرة أدركت أهمية مطالب القاهرة، وكان آخرها إقامة منطقة عازلة لمراقبة الحدود مع قطاع غزة.

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وأشار إلى أن الإدارة المصرية بدأت تفصل بين فكر حركة حماس كتابع لجماعة الإخوان، وكونها فصيل وطني فلسطيني، وذلك انطلاقا من المسؤولية التاريخية لمصر تجاه القضية الفلسطينية.

وشدد نافعة، على أن مصر ترفض اتجاه حركة حماس لدولا خارجية "للارتماء في أحضانها"، مؤكدا أن العلاقات بين مصر وحماس تشهد تطورا غير مسبوق.