بعد الخسارة من الزمالك.. الاتحاد السكندري يعلن غضبه على الحكام

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أصدر الاتحاد السكندري، بيانا، انتقد فيه التحكيم بعد الخسارة من الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس، ببرج العرب، في إطار منافسات الجولة قبل الأخيرة لمسابقة الدورى الممتاز.

وأكد مجلس إدارة الاتحاد السكندرى، فى البيان، أنه طالما وقف بجانب التحكيم المصرى بوصفه عنصرًا أساسيًا ضمن المنظومة الكروية، وأن استمرار الدعم و المساندة يصب فى مصلحة جميع عناصر اللعبة.

وأضاف المجلس، رغم تعرض فريق الاتحاد السكندرى لكثير من الأخطاء التحكيمية هذا الموسم، إلا أن النادى اكتفى بتوجيه النظر والإشاره إلى هذه الأخطاء أملا فى عدم تكرارها مع الاقتناع بأنها لم تكن متعمدة.

وأوضح البيان، أن "ما حدث من حكام مباراة أمس، أمام نادى الزمالك بملعب استاد برج العرب فاق كل الحدود، وتخطى مرحلة حسن النوايا، وأن مثل هذه الأخطاء التحكيمية التى تغير نتائج المباريات ومستقبل وترتيب الفرق أمرا غير مقبولا بالمرة.. فقد وجه الحكام نتيجة المباراة باحتسابهم الهدف الأول لنادى الزمالك من تسلل واضح، وهو هدف غير شرعى أثر على النتيجة وأقر الجميع سواء نقاد أو محللين بل وحكام بأنه هدف غير صحيح لنادى الزمالك"

شاهد أيضا

وأرسلت إدارة نادي الاتحاد السكندري، احتجاجا "شديد اللهجة" للاتحاد المصري لكرة القدم اعتراضا على محمد عادل حكم مباراة الأمس أمام فريق نادى الزمالك.

وأشار النادى السكندرى، إلى أن استمرار هذا المستوى المتدنى لعنصر أساسى فى منظومة كرة القدم المصرية وهو التحكيم، سيؤدى لا محالة إلى "حدوث كوارث لا تحمد عقباها".

وطالب مجلس إدارة الاتحاد السكندرى، بإجراء تحقيق فيما حدث بالمباراة من "مهزله تحكيمية مكتملة الإركان"، واتخاذ الإجراءات التى تحفظ حقوق الأندية، وأكد أن مثل هذه الأحداث تؤثر سلبا و تزيد من احتقان الجماهير، لشعورها بالظلم وعدم العدالة تجاه فريقها، وأن مجلس إدارة النادى بصدد اتخاذ قرارات تحفظ حقوق زعيم الثغر فى حالة عدم تلقى الرد من الأتحاد المصرى للعبة.