أخبار عاجلة

القبض على شخصين لتزويرهما عقود بشراء أرض بمساحة 60 فدانا في الأقصر -
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط توترات حدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون -
Media On - خالد طلعت: ريال مدريد استحق اللقب بكل جدارة -
الصحة: إغلاق عيادة خاصة تجرى عملية نقل كلى بمنطقة أبو النمرس -
قائد عسكري إيراني: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة -
مقتل 12 من داعش جراء انهيار أحد الأنفاق في قضاء تلعفر بالعراق -
روسيا تدعو كافة الدول لضبط النفس بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية -
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير السوري التعاون في "الملف الكيميائي" -
اختراع "شمسية" مكيفة لحماية الحجاج من الحر.. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

بعد الخسارة من الزمالك.. الاتحاد السكندري يعلن غضبه على الحكام

Google+ Print
بعد الخسارة من الزمالك.. الاتحاد السكندري يعلن غضبه على الحكام بعد الخسارة من الزمالك.. الاتحاد السكندري يعلن غضبه على الحكام

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أصدر الاتحاد السكندري، بيانا، انتقد فيه التحكيم بعد الخسارة من بهدفين مقابل هدف، في المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس، ببرج العرب، في إطار منافسات الجولة قبل الأخيرة لمسابقة الدورى الممتاز.

وأكد مجلس إدارة الاتحاد السكندرى، فى البيان، أنه طالما وقف بجانب التحكيم المصرى بوصفه عنصرًا أساسيًا ضمن المنظومة الكروية، وأن استمرار الدعم و المساندة يصب فى مصلحة جميع عناصر اللعبة.

وأضاف المجلس، رغم تعرض فريق الاتحاد السكندرى لكثير من الأخطاء التحكيمية هذا الموسم، إلا أن النادى اكتفى بتوجيه النظر والإشاره إلى هذه الأخطاء أملا فى عدم تكرارها مع الاقتناع بأنها لم تكن متعمدة.

وأوضح البيان، أن "ما حدث من حكام مباراة أمس، أمام نادى الزمالك بملعب استاد برج العرب فاق كل الحدود، وتخطى مرحلة حسن النوايا، وأن مثل هذه الأخطاء التحكيمية التى تغير نتائج المباريات ومستقبل وترتيب الفرق أمرا غير مقبولا بالمرة.. فقد وجه الحكام نتيجة المباراة باحتسابهم الهدف الأول لنادى الزمالك من تسلل واضح، وهو هدف غير شرعى أثر على النتيجة وأقر الجميع سواء نقاد أو محللين بل وحكام بأنه هدف غير صحيح لنادى الزمالك" 

شاهد أيضا

وأرسلت إدارة نادي الاتحاد السكندري، احتجاجا "شديد اللهجة" للاتحاد المصري لكرة القدم اعتراضا على محمد عادل حكم مباراة الأمس أمام فريق نادى الزمالك.

وأشار النادى السكندرى، إلى أن استمرار هذا المستوى المتدنى لعنصر أساسى فى منظومة كرة القدم المصرية وهو التحكيم، سيؤدى لا محالة إلى "حدوث كوارث لا تحمد عقباها".

وطالب مجلس إدارة الاتحاد السكندرى، بإجراء تحقيق فيما حدث بالمباراة من "مهزله تحكيمية مكتملة الإركان"، واتخاذ الإجراءات التى تحفظ حقوق الأندية، وأكد أن مثل هذه الأحداث تؤثر سلبا و تزيد من احتقان الجماهير، لشعورها بالظلم وعدم العدالة تجاه فريقها، وأن مجلس إدارة النادى بصدد اتخاذ قرارات تحفظ حقوق زعيم الثغر فى حالة عدم تلقى الرد من الأتحاد المصرى للعبة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى

ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى

ملاعب ONsport - الزمالك يفاوض البلجيكى برودوم لتدريب الزمالك

ملاعب ONsport - الزمالك يفاوض البلجيكى برودوم لتدريب الزمالك

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

رسميًا.. المقاصة يضم ثلاثي الزمالك

رسميًا.. المقاصة يضم ثلاثي الزمالك