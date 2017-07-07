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ميركل تفتتح اليوم أعمال قمة مجموعة العشرين في هامبورج

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مصراوي Masrawy

ميركل تفتتح اليوم أعمال قمة مجموعة العشرين في هامبورج

06:04 ص الجمعة 07 يوليو 2017

ميركل تفتتح اليوم أعمال قمة مجموعة العشرين في هامبورج

هامبورج- (د ب أ):
تنطلق اليوم الجمعة قمة مجموعة العشرين، حيث تستضيف المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل عددا من قادة العالم لبحث قضايا تتراوح ما بين التجارة إلى تغير المناخ.

وتسببت هذه الموضوعات في تقسيم قادة الاقتصادات الكبرى في العالم، كما وضعت الرئيس الأمريكي دونالد بشكل خاص على الجانب المعاكس للنقاش مع العديد من أقرانه.

ومع ذلك، فإن جدول أعمال اليوم الجمعة يتضمن أيضا إجراءات تحظى بدعم واسع مثل مكافحة الإرهاب، ويمكن أن يفتح ذلك المجال أمام قادة مجموعة العشرين للتوصل إلى توافق في الرأي عندما يجتمعون في مدينة هامبورج بشمالي ألمانيا أثناء القمة التي تستمر فعالياتها على مدى يومين.

وتشير مسودة بيان القمة، التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه عزلة فيما يتعلق بقضية الاحتباس الحراري بعد أن أعلن الشهر الماضي انسحابه من اتفاق باريس بشأن المناخ، وسيدعو البيان إلى تنفيذ سريع لاتفاق باريس الذي أبرم في 2015.

كما أن موقف ترامب المتشدد المناهض للتجارة قد أثار أيضا امتعاض العديد من حلفاء واشنطن بمن فيهم الذين يحضرون قمة هامبورج.

وأكد البيان الصادر عن قمة مجموعة العشرين في الصين العام الماضي التزام المجموعة برفض الحمائية وتعزيز التجارة العالمية.

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