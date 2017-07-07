ضاحي خلفان: قطع الاتصالات عن قصر الأمير تميم

مصراوي Masrawy

القاهرة- (مصراوي):

قال ضاحي خلفان، قائد شرطة دبى السابق، إن أمرا قد صدر من حمد بن خليفة، والد تميم بن حمد، أمير قطر، بقطع الاتصالات عن قصر الحكم، إلى جانب وضع سيارة تشويش بجانب القصر.

وأضاف خلفان على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الجمعة، أن الحكومة القطرية تواجه مشكلات لا حصر بسبب دعمها وتمويلها للإرهاب.

وأوضح قائد شرطة دبي السابق: "كله من حمد بن جاسم، ويفترض عربيا أن يدرج على قائمة الراعي الأول للإرهاب.

وأصدرت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر بيانا مشتركا بعد استلام الرد القطري من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وقال البيان الذي صدر في ساعة متأخرة من مساء الخميس أن دول الإمارات والسعودية والبحرين ومصر تؤكد أن "تعنت الحكومة القطرية ورفضها للمطالب التي قدمتها الدول الأربع يعكس مدى ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية واستمرارها في السعي لتخريب وتقويض الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة وتعمد الإضرار بمصالح شعوب المنطقة بما فيها الشعب القطري".

