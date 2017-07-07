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مرتضى منصور يؤكد بقاء إيناسيو ويشكر جماهير الزمالك

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مرتضى منصور يؤكد بقاء إيناسيو ويشكر جماهير الزمالك مرتضى منصور يؤكد بقاء إيناسيو ويشكر جماهير الزمالك

التحرير

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قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادي ، بقيادة البرتغالي إيناسيو، تعديل موعد مران الفريق اليوم الجمعة، ليكون فى السابعة مساءً بدلا من التاسعة مساءً على استاد برج العرب، وذلك لخوض قريق أهلى طرابلس الليبي مرانه فى التاسعة مساءً على الملعب نفسه.

وذكر نادى الزمالك على موقعه اليوم، أن إيناسيو قرر أن يكون التدريب الأخير قبل مواجهة أهلى طرابلس بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، على أحد الملاعب الفرعية، غدا السبت في تمام الساعة الخامسة مساء.

 وأكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، مجددا، بقاء إيناسيو المدير الفنى للفريق، ووجه الشكر للجماهير البيضاء علي استجابتها وشراء 80% من التذاكر الخاصة بمباراة اهلى طرابلس الليبي، في اليوم الأول من بيعها، ومن المقرر إقامة المباراة مساء الأحد، فى برج العرب بدوري أبطال إفريقيا.

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وأضاف منصور، أنه تم طرح التذاكر لجميع الفئات وهى تجربة تمت بالاتفاق مع وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز، واللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، متمنيًا أن تكون تجربة مميزة وتنتهى بدون خروج عن النص أو أى سباب لمؤسسات الدولة ودخول الشماريخ لأنها ستكون فرصة كبير لعودة الدوري بالجماهير.

 

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التحرير

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