انتهاء محادثات السلام القبرصية دون التوصل إلى اتفاق

نيقوسيا- (د ب أ):

انتهت محادثات إعادة توحيد قبرص بين زعيمي شطري قبرص التركية واليونانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة بدون التوصل إلى اتفاق بسبب الخلاف حول انسحاب القوات التركية، بحسب ما ذكرته مصادر في قبرص اليونانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ولم يتضح بعد كيف ستستمر مفاوضات السلام التي تتوسط فيها الأمم المتحدة بمنتجع كرانز مونتانا الجبلي في سويسرا.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الأمين العام الذي شارك أيضا في اليوم الأخير من المحادثات سيدلي ببيان في وقت لاحق.

وذكرت مصادر قبرصية يونانية أن تركيا تصر على الاحتفاظ بوجود عسكري في الجزيرة بعد اعادة التوحيد بينما يريد الجانب اليوناني سحب جميع قوات انقرة المكونة من 35 الف جندي .

وقد انقسمت الجزيرة منذ عام 1974 عندما قامت اثينا بانقلاب وغزتها تركيا فيما بعد.

وتهدف المفاوضات الجارية منذ سنوات الى اقامة هيكل اتحادي من دولتين متساويتين سياسيا هما القبارصة اليونانيون في الجنوب والقبارصة الاتراك في الشمال.