«طاقة البرلمان»: نرفض رفع أسعار الكهرباء.. وأقوال الحكومة متضاربة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

استنكر محمود عطية، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، خطة الحكومة لرفع الدعم تدريجيًا من الكهرباء والمحروقات منذ عام 2014 وحتى عام 2019، موضحًا أن اللجنة داخل البرلمان اقترحت عدم رفع الدعم هذا العام، ولكن تم رفض هذا الاقتراح.

وأضاف عطية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أن لجنة الطاقة تقدمت باقتراح آخر بعدم المساس بالثلاث شرائح الأولى وعدم رفع الأسعار عليهم، ولكن الحكومة لم تحقق هذا الاقتراح وتم رفضه مرة أخرى، حيث فوجئ برفع الأسعار على كافة الشرائح الـ7 المستخدمة للكهرباء.

شاهد أيضا

وأشار النائب البرلماني، إلى أنه «يجب عدم رفع الأسعار عن المواطن البسيط الذي لا يستخدم التكيفات، وعدم استخدام الكهرباء مثل ما تستخدمه بعض الفلل والمصانع، حيث أن المواطن البسيط في حاجة إلى تشغيل تليفزيون ولمبة وغسالة فقط».

وتابع عطية: «معترضين عشان خاطر محدودي الدخل والغلابة، لأن الغلابة اتأثروا، والحكومة متضاربة في أقوالها».