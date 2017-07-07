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الشرطة الألمانية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين قبل قمة مجموعة العشرين

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مصراوي Masrawy

الشرطة الألمانية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين قبل قمة مجموعة العشرين

03:06 ص الجمعة 07 يوليو 2017

الشرطة الألمانية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين قبل قمة مجموعة العشرين

قوات الشرطة الألمانية - أرشيفية

هامبورج- (د ب أ):
استخدمت الشرطة الألمانية خراطيم المياه ورذاذ الفلفل المسيل للدموع ضد متظاهرين مساء الخميس، عشية قمة مجموعة العشرين في هامبورج، وذلك بعد أن تعرضت الشرطة لهجوم بالزجاجات والألعاب النارية وأشياء أخرى من جانب مجموعة من المتظاهرين الملثمين، بحسب ما ذكرته الشرطة.

وكان نحو 12 ألف محتج قد شاركوا في المظاهرة المسماة "مرحبا بكم في الجحيم" المناوئة لقمة مجموعة العشرين، وكان حوالى ألف شخص يغطون وجوههم، وهو أمر غير قانوني خلال المظاهرات في ألمانيا، بحسب الشرطة.

وقالت الشرطة إن إجمالي 76 شرطيا أصيبوا، ونقل شرطي إلى المستشفى إثر إصابته في عينه إثر انفجار إحدى الألعاب النارية بجواره، بحسب بيان للشرطة.

كما نقل شرطيان آخران إلى المستشفى، وأصيب عدد غير معلوم من المتظاهرين.

وأعلن المنظمون انتهاء الاحتجاج بعد محاولات من جانب الشرطة لفصل المتظاهرين الذين يمارسون العنف عن المتظاهرين السلميين.

ومع ذلك، وبعد ساعات من انتهاء الاحتجاج الأصلي، استؤنفت عدة مسيرات غير رسمية.

وهتفت مجموعة من 300 متظاهر بشعارات مناهضة للشرطة. وتحدث بيان الشرطة عن أجواء "عدوانية" وشجب البيان أعمال "العنف".

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