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وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيره القطري عدم التصعيد مع جيران الدوحة

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مصراوي Masrawy

وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيره القطري عدم التصعيد مع جيران الدوحة

01:48 ص الجمعة 07 يوليو 2017

وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيره القطري عدم التصعيد مع جيران الدوحة

الأزمة القطرية ما زالت تراوح مكانها - صورة ارشيفية

القاهرة - (مصراوي):
ذكرت قناة العربية الحدث في نبأ عاجل على شاشتها، أن وزير الدفاع الأمريكي أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره القطري، عدم التصعيد مع جيران الدوحة.
أصدرت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر بيانا مشتركا بعد استلام الرد القطري من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وقال البيان الذي صدر في ساعة متأخرة من مساء الخميس أن دول الإمارات والسعودية والبحرين ومصر تؤكد أن "تعنت القطرية ورفضها للمطالب التي قدمتها الدول الأربع يعكس مدى ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية واستمرارها في السعي لتخريب وتقويض الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة وتعمد الإضرار بمصالح شعوب المنطقة بما فيها الشعب القطري".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد صرح في الشهر الماضي، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أنه لا مجال مرة أخرى لمن يدعم الأفكار المتطرفة، وطالب قطر بالتوقف عن دعم الإرهاب.
وكانت قناة العربية أشارت في تقرير لها أمس الخميس، أن هناك إجراءات عقابية محتملة ضد قطر بعد رفضها المطالب المطروحة عليها، وتشمل مزيد من العقوبات والاقتصادية، ومطالبات لشركات دولية عاملة في الخليج بوقف تعاملها مع الدوحة وسحب تراخيص فروعها، بالإضافة إلى وقف التعامل بالعملة القطرية في أسواق الخليج بشكل كامل، وأيضًا مطالبة البنوك الدولية بوقف تعاملها مع الأموال القطرية "المشبوهة" ووقف التعامل التجاري مع الدوحة.

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