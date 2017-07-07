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وكيل النواب: نجحنا في حل ما عجزت عنه أنظمة سابقة

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وكيل النواب: نجحنا في حل ما عجزت عنه أنظمة سابقة وكيل النواب: نجحنا في حل ما عجزت عنه أنظمة سابقة

التحرير

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قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، مساء الخميس، إن البرلمان نجح في سن 217 تشريعًا والموافقة على 71 اتفاقية خلال دور الانعقاد الثاني، لافتًا إلى أن ذلك استلزم مجهودًا كبيرًا.

وأضاف وهدان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»، أنه تم حل ما عجزت عنه أنظمة سابقة من خلال تحرير سعر الصرف وقانون الاستثمار وتوصيل الدعم لمستحقيه. 

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وأوضح أن «البرلمان يعد حجر الزاوية في الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، وعليه دور كبير في المساعدة بتنمية الاقتصاد والنهوض بالمجتمع ككل».

أشار وهدان، إلى أن «البرلمان يتعرض لهجوم خارجي شرس من جهات لا تريد الخير لمصر، رغم كل الإنجازات التي تتم على أرض الواقع».

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التحرير

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