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أبرز عناوين الصحف العالمية

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مصراوي Masrawy

أبرز عناوين الصحف العالمية

12:50 ص الجمعة 07 يوليو 2017

إعداد - علاء المطيري: 

قالت "واشنطن بوست" الأمريكية إن المظاهرات المناهضة لقمة العشرين تضع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في أزمة، وذكرت "الإندبندنت"

البريطانية إن الممثل البريطاني مايكل إنرايت ترك هوليود ليقاتل "داعش" في سوريا، وطرحت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عدة أسئلة حول

قوة وقدرة الرئيس الصيني شي جين بينغ على التحكم في مسار قضية البرنامج النووي الكوري الشمالي.

1- واشنطن بوست: المظاهرات تضع ميركل في أزمة قبل قمة الـ20 

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قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن المظاهرات المناهضة لقمة العشرين تضع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في أزمة قبل انعقاد القمة

التي تبدأ أعمالها، الجمعة، وتستمر على مدى يومين.

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2- الإندبندنت: ممثل بريطاني يترك هوليوود لقتال "داعش"

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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن الممثل البريطاني مايكل إنرايت، الذي شارك كبار النجوم مثل جوني ديب وتوم كروز في أعمالهم

السينمائية، ترك هوليوود وانتقل إلى سوريا من أجل القتال في صفوف المقاتلين الأكراد ضد تنظيم داعش.

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3- "نيويورك تايمز": قضية تثير التساؤلات حول قوة الرئيس الصيني

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طرحت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عدة أسئلة حول قوة وقدرة الرئيس الصيني شي جين بينغ على التحكم في مسار قضية البرنامج النووي

الكوري الشمالي وبرنامج تطوير الصواريخ الباليستية وذلك بعد قيام الشطر الشمالي مؤخرا بتجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.

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4- الفايننشال تايمز: إيران تحتاج أكثر من صفقة غاز مع "توتال"

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قالت صحيفة "الفايننشال تايمز" إن إيران تحتاج أكثر من صفقة غاز مع توتال"، مشيرة إلى أن الشركة الفرنسية العملاقة ستعود مجدداً إلى إيران

بعدما أعلنت هذا الأسبوع عن أكبر استثمار أجنبي لها في إيران.

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مصراوي Masrawy

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