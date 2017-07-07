حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية اقتراح الحكومة بتمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد، فيما ألغى منظمو مظاهرة ضد قمة العشرين في ألمانيا، الفعالية بعد صدامات مع قوات الشرطة، واقتحم أنصار الحكومة في فنزويلا مقر البرلمان في العاصمة كاراكاس.

1 - فرنسا تمدد حالة الطوارئ في البلاد حتى نوفمبر المقبل

قوات الجيش الفرنسي تتمركز أمام برج إيفيل (أرشيفية)

وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية، على اقتراح حكومي بتمديد حالة الطوارئ في البلاد، التي تم فرضها بعد الهجمات الإرهابية الدموية في عام 2015، وذلك حتى الأول من نوفمبر المقبل.

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون وعد بأن يكون هذا التمديد، الأخير، ولكن خطط حكومته لنقل بعض تدابير المراقبة وغيرها من سلطات الطوارئ إلى القانون العادي قبل انتهاء سريان الطوارئ، قد تعرضت لانتقادات من قبل جماعات حقوق الإنسان.

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2- إلغاء مظاهرة في هامبورج إثر صدامات بين الشرطة ويساريين متشددين

مظاهرة في ألمانيا خلال قمة العشرين اليوم (أ ف ب)

أعلنت الشرطة الألمانية، أن منظمي التظاهرة التي شارك فيها 12 ألف شخص ضد قمة مجموعة العشرين في هامبورج قرروا إلغاءها بعد صدامات بين رجال الأمن ونحو ألف يساري متشدد.

وقالت شرطة هامبورج على "تويتر" إن منظمي المسيرة قرروا إلغاءها بعد أن شهدت صدامات، مساء الخميس، استخدمت الشرطة خلالها الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، حسبما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

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3- أنصار الحكومة يقتحمون البرلمان الفنزويلي

اشتباكات أمام البرلمان الفنزويلي (أرشيفية)

اقتحم نحو 100 من أنصار الحكومة مقر الجمعية الوطنية الفنزويلية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة واعتدوا بالضرب على عدد من النواب.

وقال شهود عيان إن المشاجرات وقعت في أعقاب جلسة الجمعية التي اقيمت بمناسبة عيد استقلال البلاد. وقد اقتحم أشخاص مسلحون بعصي وقضبان حديدية مبنى البرلمان على مرأى عناصر الشرطة العسكرية الذين يحرسون المكان، بحسب وكالة فرانس برس.

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4- بريطانيا تبدأ عزل السجناء أصحاب الأفكار المتطرفة

الشرطة البريطانية (أرشيفية)

بدأت السلطات البريطانية في نقل السجناء الذين لديهم أفكار متطرفة إلى مناطق منفصلة في محاولة لمكافحة التطرف. وقال وزير السجون سام جيماه في بيان لوزارة العدل "إن أكثر المجرمين خطورة وتخريبا يجري فصلهم حاليا عن الذين يسعون للتأثير عليهم وتحويلهم(عن ديانتهم)".

وجرى تدريب أكثر من 4500 من عناصر الشرطة للتعرف على الأفكار المتطرفة والتعامل معها في إطار استراتيجية الحكومة لمعالجة التطرف في السجن.

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5- البرلمان الأوروبي يطلب مجددا تجميد مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد

البرلمان الأوروبي (أرشيفية)

طلب البرلمان الأوروبي مجددا تعليق مفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي في حال إقرارها الاصلاح الدستوري الذي يعزز صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

وفي قرار غير ملزم اتُخذ بالغالبية (477 صوتا مؤيدا و64 معارضا وامتناع 97 عن التصويت)، وجه أعضاء البرلمان الأوروبي خلال جلسة عامة في ستراسبورغ (شرق فرنسا) طلبهم هذا الى كل من المفوضية الأوروبية والدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي التي يعود اليها اتخاذ قرار في هذا الشأن.

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