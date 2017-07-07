العرب اليوم: الشرطة تتظاهر في تونس وتُستهدف في السعودية

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

لقي شرطي سعودي مصرعه وأصيب 6 من رجال الأمن في هجوم إرهابي بأحد أحياء المملكة، فيما قتل شخصان وأصيب 9 بجروح في تفجير إنتحاري في مدينة حماة السورية، أما في تونس فتظاهر المئات من رجال الشرطة أمام مقر البرلمان للمطالبة بتمرير مشروع يجرم الاعتداء على عناصر الأمن.

1 - مقتل رجل أمن في هجوم على دورية شرطة في السعودية

رجال شرطة سعوديين (أرشيفية)

أعلنت السلطات السعودية عن مقتل رجل أمن بعد تعرض دورية لاعتداء، بحي المسورة بمحافظة القطيف. وقال وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن الدورية تعرضت "لاعتداء إرهابي أثناء أداء مهامها لحفظ الأمن بواسطة مقذوف متفجر مما نتج عنه استشهاد العريف عبدالله تريكي التركي".

كما أسفر الهجوم عن إصابة 6 من رجال الأمن تم نقلهم إلى المستشفى. فيما باشرت الجهات الأمنية التحقيق فيما وصفته بالجريمة الإرهابية "التي لا تزال محل المتابعة الأمنية".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- مقتل وإصابة 11 شخصًا في تفجير انتحاري بمدينة حماة السورية

أثار تفجير انتحاري في سوريا (أرشيفية)

استشهد شخصان وأصيب 9 آخرون بجروح جراء تفجير إرهابي انتحاري نفسه بحزام ناسف في جراج الانطلاق الغربي بمدينة حماة.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة حماة في تصريح لوكالة "سانا" السورية الرسمية بأن "إرهابيا انتحاريا فجر نفسه بحزام ناسف في جراج الانطلاق الغربي في وقت يشهد فيه الكراج حركة نشطة للمواطنين ما تسبب بارتقاء شهيدين وإصابة 9 أشخاص بجروح مختلفة".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- تظاهر مئات الشرطيين في تونس للمطالبة بتجريم الاعتداء عليهم

مظاهرة لرجال شرطة تونسيين (أرشيفية)

تظاهر مئات الشرطيين، أمام مقر البرلمان التونسي للمطالبة بتمرير مشروع قانون يجرّم الاعتداء على عناصر الأمن، وذلك بعد أيام من وفاة ضابط شرطة متأثرا بإصابته خلال أعمال عنف وقعت وسط البلاد.

ويوم 24 يونيو الماضي، توفي الملازم أول مجدي الحجلاوي في المستشفى بعد أقل من 24 ساعة على اصابته بحروق بليغة جراء رشقه بزجاجات حارقة خلال أعمال عنف بين قبيلتين بمنطقة "بئر الحفي" من ولاية سيدي بوزيد.

ودعا إلى التظاهرة "النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي" وهي نقابة الأمن الرئيسية في تونس.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- مقتل 5 جنود عراقيين في هجوم لـ"داعش" غرب البلاد

جنود من الجيش العراقي (أرشيفية)

أعلن مصدر عسكري عراقي مقتل خمسة جنود عراقيين بهجوم لمسلحي تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" بمحافظة الأنبار غربي البلاد .

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية، إن" خمسة جنود عراقيين قتلوا اليوم عندما شن تنظيم داعش اليوم هجوما على ،مقر اللواء الثاني للجيش العراقي ،بمنطقة الصكار 200 كم غرب بغداد.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- الطيران السوري يشن غارات مكثفة على مسلحي "داعش"

مقاتلات سورية (أرشيفية)

شن الطيران الحربى السوري سلسلة غارات مكثفة على مقرات وتجمعات تنظيم "داعش" في عدة مناطق سورية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إن الطيران الحربى السوري استهدف تجمعات تنظيم "داعش" جنوب قرية بير أبو كبرى ومحطة الفهدي وشمال قرية الزملة بريف الرقة الغربي، ما أسفر عن القضاء على العديد من مسلحي التنظيم الإرهابي.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا