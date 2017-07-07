10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التزام بلاده بمعاهدة الأمن الجماعي الخاصة بحلف "الناتو"، وقال وزير الخارجية سامح شكري: "نحن نتهم قطر بدعم جماعات متطرفة"، وشدد الرئيس السابق للاتحاد السوفيتي، ميخائيل جورباتشوف، على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بحاجة إلى وضع جدول أعمال واسع النطاق خلال اجتماعهم المقرر على هامش قمة الـ20.

1- ترامب: سلوك روسيا "مزعزع للاستقرار"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في 12 مايو 2017 (أ ف ب)

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التزام بلاده بمعاهدة الأمن الجماعي الخاصة بحلف شمال الأطلسي (الناتو) مع الحلفاء الأوروبيين، منتقدًا سلوك روسيا إزاء التعامل مع دول الحلف واعتبر أنه "مزعزع للاستقرار".

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2- ميركل: لن نتستر على الخلافات في قمة الـ20

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تحضر مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض في 18 مارس 2017 (أ ف ب)

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اعتزامها عدم التستر على المواضيع الخلافية في قمة العشرين، ومنها على سبيل المثال الخلافات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بتحرير التجارة وحماية المناخ.

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3- سامح شكري: نحن نتهم قطر بدعم جماعات متطرفة

وزير الخارجية المصري سامح شكري (أ ف ب)

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن قطر عليها أن تظهر أنها ستتخلى عن ممارسات سابقة بدعم الإرهاب، وأضاف: "نحن نتهم قطر بدعم جماعات متطرفة وجماعات إرهابية ودائمًا ما أشرنا إلى أن الرد الحقيقي على الإرهاب يجب أن يكون شاملاً".

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4- جورباتشوف: بوتين وترامب بحاجة إلى جدول أعمال واسع

الرئيس السوفييتي السابق ميخائيل جورباتشوف (أرشيفية)

قال الرئيس السابق للاتحاد السوفيتي، ميخائيل جورباتشوف، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بحاجة إلى وضع جدول أعمال واسع النطاق في اجتماعهم المقرر، الجمعة، على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين (جي-20) في ألمانيا.

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5- تشيلكوت: بلير لم يكن صريحًا بشأن قراراته حرب العراق

رئيس لجنة التحقيق في حرب العراق سير جون تشيلكوت - أرشيفية

قال رئيس لجنة التحقيق في حرب العراق سير جون تشيلكوت إن توني بلير، رئيس وزراء بريطانيا السابق، لم يكن صريحًا مع الأمة بشأن قراراته في الفترة السابقة على حرب العراق.

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6- وزير العدل الألماني: المعارضة السلمية تنتمي لقمة الـ20

وزير العدل الألماني هايكو ماس في برلين في 28 أبريل 2017 (أ ف ب)

دعا وزير العدل الألماني هايكو ماس قبيل بدء قمة مجموعة العشرين "جي20" المنتظرة غدا الجمعة في مدينة هامبورج الألمانية إلى أن تخلو الاحتجاجات المناوئة للقمة من أية أعمال عنف، وأضاف: "المعارضة السلمية تنتمي لقمة مجموعة الـ20".

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7- أردوغان قبل قمة الـ20: لست نادمًا إطلاقًا على تشبيهات النازية

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول في 4 مايو 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه غير نادم على الإطلاق بشأن الإساءات التي وجهها لألمانيا عندما شبه سياستها بالنازية.

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8- وزير خارجية ألمانيا مدافعًا عن قمة الـ20: أصبحت أكثر أهمية من ذي قبل

وزير الخارجية الألماني، زيجمار جابريل (يمينًا) ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف (يسارًا) في موسكو في 29 يونيو 2017 (أ ف ب)

دافع وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل، عن قمة مجموعة العشرين التي تبدأ، الجمعة، في مدينة هامبورج الألمانية قائلاً: "أصبحت أكثر أهمية من ذي قبل"، وأضاف: "نادرًا ما كان هناك وقت أصبحت فيه القمة مهمة وضرورية مثل اليوم".

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9- قرقاش: اجتماع القاهرة بداية مسار لإنقاذ قطر من خطاياها

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في دبي في 7 يونيو 2017 (أ ف ب)

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن اجتماع القاهرة للدول الداعية لمكافحة الإرهاب بداية مسار شاق وضروري، لإنقاذ قطر من أوهامها وخطاياها، مشيرًا إلى أن السياسة القطرية الداعمة للتطرف والإرهاب غير قابلة للحياة والاستمرار.

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10- سفير فلسطين بالقاهرة: إسرائيل أسست نظام فصل عنصري

سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية جمال الشوبكي - أرشيفية

ندد سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية جمال الشوبكي بالممارسات العنصرية التي تمارسها إسرائيل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي طالت جميع أوجه الحياة بمافيها المياه

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