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مصدر: استهداف "كمين المحور" لم يستغرق أكثر من 3 دقائق

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مصراوي Masrawy

مصدر: استهداف "كمين المحور" لم يستغرق أكثر من 3 دقائق

12:12 ص الجمعة 07 يوليو 2017

استهداف كمين المحور

كتب - محمد شعبان:

أكد مصدر أمني بقطاع شمال أكتوبر، اليوم الجمعة، استقرار الأوضاع أعلى محور 26 يوليو عقب حادث استهداف نقطة ارتكاز من قبل مسلحين.

وأوضح المصدر في تصريح لمصراوي، أن الحادث لم يستغرق أكثر من 3 دقائق، لافتا بأن مرتكبيه لاذوا بالفرار عقب تبادل إطلاق النار مع القوات.

وأشار المصدر إلى تعزيز التواجد الأمني أعلى المحور بالكامل، وبدء حملات تمشيط منطقتي كرداسة وأبورواش بقيادة العميد خالد منير، مدير القطاع، والعميد خالد كامل، مأمور قسم كرداسة، والعقيد هاني الفقي، مفتش المباحث، بشأن احتمالية اختفاء الجناة فيها.

واستهدف مسلحون يستقلون سيارة ميكروباص بيضاء اللون نقطة ارتكاز أعلى المحور بدائرة قسم شرطة كرداسة، مما أسفر عن إصابة مجند وشخص مدني.

وقال مصدر أمني مسؤول - رفض ذكر اسمه - إنه أثناء تواجد نقطة ارتكاز أمني لسيارة شرطة تحمل رقم 12/5321أعلى المحور قيادة النقيب عاطف محمد، الضابط بقسم مرور المحور، رفقة المجند يوسف سطوحي "بحوزته سلاح آلي، والمجند محمد داوود فرج بحوزته سلاح خرطوش، وقائد سيارة الشرطة المجند عبد الرحمن محمد عزت، استوقفوا سيارة نقل قيادة مندوب مبيعات يدعى محمد ربيع محمد 25 عاما؛ لفحص التراخيص بمنزل الطريق الصحراوي اتجاه الإسكندرية.

وأوضح المصدر أن قوة الكمين فوجئت بسيارة ميكروباص تسير بسرعة فائقة، أطلق مستقلوها أعيرة نارية بطريقة عشوائية صوب القوات التي بادلتهم إطلاق الأعيرة النارية، ولاذوا بالفرار.

وأشار المصدر إلى أن الحادث أسفر عن إصابة سائق سيارة الشرطة بطلق ناري في الفخد الأيسر والذراع الأيمن، ومندوب المبيعات بطلق ناري في الجانب الأيمن، نُقلا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، مؤكدا أن حالتهما مستقرة.

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مصراوي Masrawy

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