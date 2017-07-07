«عبد المنصف» يفسخ تعاقده مع إنبي

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أنهى محمد عبد المنصف حارس مرمى إنبي، تعاقده مع النادى البترولي بالتراضي، بعد الجلسة التي جمعته مع عبد الناصر محمد مدير الكرة بالفريق، حيث أبدى الحارس رغبته فى خوض تجربة جديدة فى المرحلة المقبلة.

وأبدى عبد المنصف رضاه التام على السنوات التي قضاها داخل إنبى، متمنياً التوفيق لفريقه فى الموسم المقبل والعودة للمنافسة على المراكز المتقدمة فى بطولة الدوري الممتاز.

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من المقرر أن يحسم عبد المنصف خلال الأيام الحالية، وجهته المقبلة بعد تلقيه عدد من العروض المحلية بخلاف وجود مفاوضاته بينه وبين أحد الأندية السعودية الراغبة فى الحصول على خدماته.